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رياضة
قادما إليه من فريق شبيبة أمل سكيكدة لكرة اليد

اللاعب الدولي رضوان ساكر يتعاقد مع الترجي السعودي

الشروق الرياضي
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اللاعب الدولي رضوان ساكر يتعاقد مع الترجي السعودي

أعلن نادي الترجي بالقطيف السعودي لكرة اليد، تعاقده مع الدولي الجزائري رضوان ساكر، قادما إليه من فريق شبيبة أمل سكيكدة.

وكتب ممثل مدينة القطيف السعودية على صفحته “فايسبوك”: “أنهت إدارة النادي إجراءات تسجيل اللاعب الدولي الجزائري رضوان ساكر الذي يلعب في مركز الباك الأيمن، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد قادما من نادي أمل سكيكدة”.

ولم يتطرق نادي الترجي بالقطيف لمدة العقد الذي أمضاه الجناح الأيمن، الذي توج بلقب بطولة الجزائر 2019-2020، المؤجلة إلى 2021 بسبب جائحة كورونا، مع شبيبة سكيكدة، ويلعب ساكر مع المنتخب الجزائري منذ 2015، حيث توج معه في 2020 بالمدالية البرونزية لبطولة إفريقيا للأمم المقامة بتونس.

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