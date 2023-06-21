اللاعب الذي أدخله المدرب ماجر بديلا لِمحرز يُجدّد عقده

جدّد لاعب دولي جزائري سابق عقده، مُفضّلا مواصلة المغامرة الاحترافية مع الفريق الذي التحق به في صيف 2018.

ومدّد المهاجم فريد الملالي (25 سنة) العقد إلى غاية صيف 2025، بعدما كانت المدّة تنقضي في الـ 30 من جوان الحالي. استنادا إلى بيان نشرته إدارة نادي أونجي الفرنسي، الأربعاء.

وكان ابن بلدية الأربعاء (ولاية البليدة) في الموسم المُنقضي، قد شارك في 17 مباراة بِزيّ فريق أونجي في بطولة فرنسا للقسم الأوّل، بينها 9 مواجهات خاضها أساسيا.

وتعرّض الملالي لِإصابتَين في تاريخَين مُتقاربَين من الموسم الماضي، وابتعد عن الميادين لِمدّة 78 يوما.

وتذيّل فريق أونجي لائحة الترتيب في المركز الـ 20 لِبطولة فرنسا للموسم المُنقضي، ونزل إلى القسم الثاني.

وسبق لِفريد الملالي خوض مقابلتَين في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، في أواخر مارس من عام 2018. وقد أشركه التقني رابح ماجر بديلا لِزميله رياض محرز، في المباراة الودّية أمام الفريق الإيراني بِالنمسا. وهو ما أثار استياء قائد “مُحاربي الصّحراء” في لقطة شهيرة (الفيديو: إضغط هنا).