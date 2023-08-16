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رياضة
لعب لعديد الأندية ودرّبه عديد التقنيين وخاض تجربة احترافية في الخارج

اللاعب السابق لشباب برج الكيفان حكيم بوعكاز في ذمة الله

ياسين معلومي
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اللاعب السابق لشباب برج الكيفان حكيم بوعكاز في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله اللاعب السابق للشباب الرياضي لبلدية برج الكيفان عبد الحكيم بوعكاز عن عمر ناهز 63 سنة إثر وعكة صحية مفاجئة.

المرحوم عبد الحكيم بوعكاز من مواليد 1960، ويعتبر أحد اللاعبين الذين قدموا الكثير للكرة الكيفانية، حيث كان لاعبا مميزا ومدربا، يحب عمله بشهادة كل الذين دربهم، ومربيا في السنوات الأخيرة، بعد إشرافه على المدرسة الكروية للكتاكيت التي تعنى بتلقين الصغار مبادئ التربية ولعب الكرة.

بوعكاز- رحمة الله عليه- تقمص ألوان عديد الأندية في الجزائر على غرار شباب برج الكيفان، الذي كان أحد أعمدته، حيث حقق معه الصعود مطلع الثمانينيات إلى القسم الوطني الثاني وواجه يومها العديد من الأندية العريقة على غرار مولودية الجزائر، اتحاد العاصمة وغيرها، كما لعب لدينامكية بناء الجزائر، اتحاد الصحة، نصر حسين داي، عين وسارة، تيسمسيلت، وخاض تجربتين في الخارج، كما درّبه عديد التقنيين أبرزهم اسماعيل خباطو، علي بن فضة، عمي علال حاجي، كما نال الثناء والتقدير من التقني الألماني بيتر شنيتقر الذي أشرف على تربص للمدربين شارك فيه بوعكاز، وهو متحصل على شهادات تدريب مكنته من الإشراف على عديد الأندية.

ويعتبر عبد الحكيم أحد أعيان مدينة برج الكيفان، حيث يكن له الجميع الاحترام والتقدير خاصة بمواقفه المعتدلة في عديد الشؤون الكروية الخاصة بفريقه شباب برج الكيفان.. المرحوم ووري الثرى أمس بعد صلاة الظهر بمقبرة سيدي امحمد، بباب الزوار.

وبهذا المصاب الجلل، تتقدم العائلة الرياضية ببرج الكيفان بتعازيها القلبية إلى عائلة الفقيد راجين من المولى- عز وجل- أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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