انتقل الجمعة إلى ذمة الله أرزقي كوفي اللاعب السابق لشبيبة القبائل عن عمر ناهز 73 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد كوفي، أحد أبرز لاعبي الشبيبة على مر التاريخ، كونه صاحب الهدف الذي سمح للفريق بالصعود إلى القسم الأول موسم 1968-1969،كما استدعي إلى المنتخب الوطني مرتين،سنة 1969.

وكانت الإدارة الحالية لشبيبة القبائل، قد كرمت أرزقي كوفي، خلال الأيام القليلة الماضية، اعترافا بما قدمه للفريق.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الفقيد، اليوم بعد صلاة العصر، بمسقط رأسه بقرية مدوحة ولاية تيزي وزو بعد صلاة العصر.