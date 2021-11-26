-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
مقابلة الرئيس تبون مع وسائل الإعلام (مباشر)
منوعات

اللاعب السابق لشبيبة القبائل أرزقي كوفي في ذمة الله

الشروق
  • 215
  • 0
اللاعب السابق لشبيبة القبائل أرزقي كوفي في ذمة الله

انتقل الجمعة إلى ذمة الله أرزقي كوفي اللاعب السابق لشبيبة القبائل عن عمر ناهز 73 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد كوفي، أحد أبرز لاعبي الشبيبة على مر التاريخ، كونه صاحب الهدف الذي سمح للفريق بالصعود إلى القسم الأول موسم 1968-1969،كما استدعي إلى المنتخب الوطني مرتين،سنة 1969.

وكانت الإدارة الحالية لشبيبة القبائل، قد كرمت أرزقي كوفي، خلال الأيام القليلة الماضية، اعترافا بما قدمه للفريق.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الفقيد، اليوم بعد صلاة العصر، بمسقط رأسه بقرية مدوحة ولاية تيزي وزو بعد صلاة العصر.

مقالات ذات صلة
هذا ما سيتغير في يوتيوب وغوغل ابتداء من 5 جانفي 2022

هذا ما سيتغير في يوتيوب وغوغل ابتداء من 5 جانفي 2022

بالفيديو.. بلماضي يستقبل طفلا مريضا بالقلب ويشجعه على الإهتمام بدراسته

بالفيديو.. بلماضي يستقبل طفلا مريضا بالقلب ويشجعه على الإهتمام بدراسته

الصين.. اكتشاف نحو 12 مليون طفل لم تكن السلطات تعلم بوجودهم!

الصين.. اكتشاف نحو 12 مليون طفل لم تكن السلطات تعلم بوجودهم!

“السي عبد الله رفض كتابة التاريخ بالممحاة.. واغتيال كريم بلقاسم في الجزء الثاني”

“السي عبد الله رفض كتابة التاريخ بالممحاة.. واغتيال كريم بلقاسم في الجزء الثاني”

جمال ريان للنظام المغربي بعد استقبال غانتس: عند الله تجتمع الخصوم

جمال ريان للنظام المغربي بعد استقبال غانتس: عند الله تجتمع الخصوم

“بوتسوانا”.. متحور افريقي جديد لكورونا يقلق العالم

“بوتسوانا”.. متحور افريقي جديد لكورونا يقلق العالم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد