اللاعب السابق لمولودية الجزائر “ديانغ” في طريقه للنصر السعودي

يلعب في الأهلي المصري منذ ثلاثة مواسم

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي النصر السعودى يريد ضم المالى أليو ديانغ لاعب خط وسط النادي الأهلى بداية من الموسم الجديد لتدعيم صفوف الفريق.

وكان اللاعب المالي قد لعب موسم 2018-2019 في فريق مولودية الجزائر، وحسب موقع “اليوم” السعودي، إن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفنى لنادى النصر السعودى حدد بعض المراكز التى تحتاج لدعم فى الموسم الجديد من بينها مركز خط وسط الدفاع.

وأشار الموقع، إلى أن المالي أليو ديانغ لاعب وسط الأهلي يتصدر قائمة اللاعبين المطلوبين في نادي النصر السعودى نظرا لقدراته الفنية والبدنية التي أثنى عليها المدير الفنى الفرنسى. وكانت إدارة النادي الأهلى في وقت سابق أعلنت أنها لا تمانع في رحيل اليو ديانغ حال تلقي القلعة الحمراء عرضا وتراجعت مرة أخرى أيضا في ظل العديد من الغيابات داخل صفوف الفريق في الفترة الحالية وكانت طلبات الإدارة تقديم عرض بقيمة مالية لا تقل عن 5 ملايين دولار أى ما يوازى 19 مليون ريال سعودى نظير الموافقة على بيع الدبابة المالية، في ظل توافر العناصر البديلة القادرة على تعويض غياب ديانغ حال رحيله عن الأهلي.