“اللاعب المحلي أثبت قدرته على التنافس في المستوى العالي”

دعا إلى وضع الملاعب الجديدة تحت تصرف الأندية.. شعيب كداد:

أبرز المدافع الدولي المحلي لنادي شباب بلوزداد لكرة القدم، شعيب كداد، أن اللاعب المحلي برهن أنه يمتلك القدرات الفنية التي تسمح له باللعب في المستوى العالي، وذلك بعد يومين عن إسدال الستار على بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان-2022)، الذي خسره محليو “الخضر” أمام المنتخب السنغالي سهرة السبت الفارط، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

وصرح كداد لوسائل الإعلام، عقب آخر حصة تدريبية أجراها مع فريقه شباب بلوزداد بملعب 20 أوت بالعناصر، عشية تنقله إلى مصر، تحسبا لمواجهة الزمالك بملعب القاهرة الدولي في إطار الجولة الأولى (المجموعة الرابعة)، من دور المجموعات لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم، المقرر إجراؤها هذا الجمعة: “أثبت اللاعب المحلي أنه قادر على اللعب في المستوى العالي، إن تم وضعه في الظروف المواتية. يجب وضع الملاعب الجديدة (نيلسون مانديلا ببراقي وميلود هدفي بوهران) تحت تصرف الأندية في سبيل الرفع من المستوى العام للبطولة الوطنية”.

وأضاف: “كنا نستهدف الفوز بالتاج القاري لإهدائه إلى روح زميلنا بلال بن حمودة رحمة الله عليه (الذي وافته المنية العام الماضي إثر حادث مرور عقب مشاركته في تربص للمنتخب الوطني المحلي). بذلنا قصارى جهدنا وكنا أقرب للتتويج من المنتخب السنغالي. اللقب حُسم في ضربات الترجيح والحظ كان من جانب الفريق الخصم”.

وتابع كداد يقول: “الإحصائيات المسجلة خلال هذه الدورة كانت في صالحنا: أحسن هجوم، أحسن دفاع، أحسن هداف، أحسن لاعب في المنافسة، لكن القدر شاء أن يذهب لقب البطولة إلى الفريق السنغالي وهذا هو واقع كرة القدم”.