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رياضة

اللاعب المُغترب “لاغا” يرتدّ عن تمثيل ألوان الجزائر!

علي بهلولي
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اللاعب المُغترب “لاغا” يرتدّ عن تمثيل ألوان الجزائر!
يانيس لاغا (بِاللّباس الأبيض) مع أشبال الجزائر في جانفي الماضي

استلم اللاعب الجزائري المُغترب يانيس لاغا، الخميس، دعوة تمثيل ألوان منتخب فرنسا لِفئة أقلّ من 18 سنة.

وينشط يانيس لاغا (17 سنة) في نادي أولمبيك ليون الفرنسي لِصنف أقلّ من 18 سنة، ضمن منصب مهاجم.

وسيكون اللاعب يانيس لاغا (رقم “11” في القائمة) معنيا بِخوض المُواجهتَين الودّيتَين لِمنتخب فرنسا لِفئة أقل من 18 سنة، أمام نظيره الجزائري.

وتُجرى هاتان المقابلتان بِفرنسا، في الـ 9 والـ 12 من أكتوبر المقبل.

واللافت أن المهاجم يانيس لاغا شارك مع المنتخب الوطني الجزائري لِفئة أقلّ من 17 سنة (رقم “25” في القائمة)، في تصفيات كأس أمم إفريقيا أشبال، التي احتضنتها بلادنا في جانفي الماضي. الأمر الذي لا تفسير له سوى أنه “ارتدّ” (بِالمفهوم الرياضي وليس الديني) عن تمثيل ألوان أصاغر الجزائر!

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