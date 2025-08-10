اللاعب بركان يلتحق بصفوف نادي الوكرة القطري

شبيبة القبائل:

أعلن فريق شبيبة القبائل، عن انتقال اللاعب رضوان بركان إلى النادي الوكرة القطري، بحسبما كشفت إدارة النادي في بيان لها.

وجاء في بيان النادي: ”تعلم إدارة شبيبة القبائل أنصارها عن التحاق اللاعب رضوان بركان بصفوف نادي الوكرة القطري”.

وتألق الموسم الفارط بركان بألوان شبيبة القبائل أين سجل عشرة أهداف وتمريرتين حاسمتين في 30 مباراة خاضها مع ”الكناري” في مختلف المنافسات. والتحق بركان بصفوف شبيبة القبائل موسم 2023، قادما من نادي أولمبيك أقبو.

وكان اللاعب يتواجد ضمن اهتمامات النادي البلجيكي زيلت واراغيم ولكن اللاعب بركان فضل خوض تجربة جديدة في قطر.