اللاعب بلعيد مطالب بدفع الشرط الجزائي للعب في الأهلي المصري

المبلغ يقدّر بـ10 ملايير سنتيم

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن لاعب اتحاد العاصمة، زين الدين بلعيد، المتواجد مع التشكيلة الوطنية في كمبالا للعب لقاء الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، أصبح قريبا جدا من تقمّص ألوان نادي الأهلي المصري الموسم المقبل، خاصة وأن المدرب السويسري، مارسال كولر، يكون قد أعطى موافقته لانتدابه في مرحلة الانتقالات الصيفية.

قال مصدر مقرب من نادي اتحاد العاصمة، أن زين الدين بلعيد سيلعب آخر لقاء له في البطولة الجزائرية بتاريخ 15 جوان الجاري، حين يواجه فريقه اتحاد العاصمة الذي ينافس على اقتطاع تأشيرة المشاركة في كأس “الكاف”، نادي مقرة الذي ضمن بنسبة كبيرة البقاء الموسم القادم في الرابطة المحترفة، نفس المصدر أضاف أن زين الدين بلعيد يكون قد أخبر ناديه أنه سيغادر نحو الاحتراف، خاصة وأنه تلقى عدة عروض أهمها من نادي الأهلي المصري الذي يريده في قائمته الموسم القادم.

نفس المصدر أضاف لـ”الشروق”: “زين الدين بلعيد إذا أراد مغادرة الفريق، عليه دفع الشرط الجزائي المقدّر بـ10 ملايير سنتيم جزائري (ما يعادل 750 ألف أورو) مثلما هو مدوّن في العقد الذي أمضاه مع إدارة الاتحاد، فهو ليس بحاجة إلى ورقة التسريح، بل دفع الشرط الجزائي والتفاوض لوحده أو رفقة مناجيره مع أي فريق يطلب خدماته”.

ومن المنتظر، حسب ما أكدته صحف مصرية، أن يمضي بلعيد على عقد لمدة أربعة مواسم، بالإضافة إلى أنه سيتقاضى راتب 400 ألف دولار، في الموسم الواحد، وتزيد 100 ألف دولار سنويا، ويلعب صاحب الـ25 عاما في مركز خط الدفاع. وخاض زين الدين بلعيد مع اتحاد العاصمة 137 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 15 هدفا وصنع 5 أهداف، وحصد زين الدين بلعيد لقب بطولة الكنفدرالية موسم 2022-2023، كما توّج بلقب “السوبر الإفريقي” رفقة اتحاد العاصمة موسم 2023. وتبلغ القيمة السوقية لزين الدين بلعيد 1.4 مليون يورو، حيث يعد ثالث أغلى لاعبي الدوري الجزائري.