اللاعب وسام أبو علي يفضل تمثيل المنتخب الفلسطيني

غيّر جنسيته الرياضية ورفض اللعب للمنتخب الدانماركي

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشكل رسمي، على طلب نظيره الاتحاد الفلسطيني بتمثيل اللاعب وسام ابو علي، لاعب الأهلي المصري، للمنتخب الفلسطيني في الفترة المقبلة.

وأصدرت الاتحادية الفلسطينية عبر صفحتها الرسمية بيانا قالت فيه: “أصدرت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرارا يقضي بأهلية اللاعب وسام أبو علي لتمثيل منتخبنا الوطني موضحة أن هذا القرار جاء بناء على الطلب الذي تقدمت به الاتحادية الفلسطينية ورغبة اللاعب أبو علي بتغيير جنسيته الرياضية من الدنماركية إلى الفلسطينية”.

ويخوض أبو علي حاليا، غمار منافسات البطولة المصرية (القسم الممتاز) رفقة النادي الأهلي، وسبق له أن احترف في البطولة السويدية الممتازة، كما لعب أيضا في البطولة الدنماركية.

يذكر، أن أبو علي البالغ 25 عاما سبق أن مثل منتخبات الدنمارك للناشئين تحت سن 17 و18 و19 عاما حتى عام 2018. وعلق مهاجم الأهلي المصري على موافقة “فيفا” عبر حسابه على “إنستغرام” قائلا: “فخور ويشرفني أن أكون قادرا على تمثيل منتخب بلدي فلسطين”.

وانضم ابو علي إلى صفوف الأهلي للمصري في جانفي 2024 بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف وشارك في مباراة واحدة مع الأهلي في البطولة المصرية أمام بلدية المحلة، حيث سجل ثنائية خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 5-1.

ويحتل المنتخب الفلسطيني وصافة المجموعة التاسعة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكاس أمم آسيا 2027 برصيد 7 نقاط خلف أستراليا المتصدر بـ12 نقطة.