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“اللاّز” يفتك لقب أحسن ممثل في المغرب العربي

نادية شريف
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“اللاّز” يفتك لقب أحسن ممثل في المغرب العربي
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الممثل الجزائري نبيل عسلي

افتك الممثل الجزائري نبيل عسلي لقب أحسن ممثل في المغرب العربي عن دور “اللاّز” في سلسلة البطحة التي عرضتها قناة الشروق العامة.

وكشف موقع ET بالعربي، مساء الأربعاء، عن نتيجة الإستفتاء لفئة أفضل ممثل في موسم رمضان 2023، الذي شهد منافسة شرسة بين أزيد من 80 عمل درامي عربي.

ونجح “اللاّز” البالغ من العمر 43 عاما في نيل رضا الجمهور من خلال سلسلة البطحة بتركيزه على الواقع الذي يعيشه الجزائري بأسلوب هزلي ساخر.

واختير أفضل الممثلين والممثلات من قبل الجمهور عن فئات وأعمال منوعة، ومن بين هذه الفئات: المصري، والخليجي، والسوري، والعراقي، والأردني، الدراما العربية المشتركة، والمغرب العربي.

يذكر أن ابن مدينة فوكة التحق في العام 2002 بمعهد الفنون الدرامية قسم تمثيل. وتخرج في العام 2006 ليبدأ مسيرته الفنية من مسرح الهواة وحركة مسرح القليعة.

كانت له تجربة في المسرح الوطني، قبل أن يمنحه مرزاق علواش أول فرصة له في السينما في فيلم “حرقة” سنة 2009. ثم فيلم التائب سنة 2012 لنفس المخرج ثم فيلم “الدليل” لعمور حكار سنة 2013.

وتوالت بعدها مشاركاته في عدة أفلام أخرى، منها الطويلة والقصيرة. على غرار سكتو، خويا، نورمال، الاندلسي، غدا الجزائر، قنديل البحر وغيرها.

كما شارك في عدة أعمال تلفزيونية، منها ” قلوب في صراع”، جروح الحياة، قهوة القوسطو. بحليطو، عمي عاشور، دقيوس ومقيوس، ناس السطح.

وهذا التتويج ليس الأول من نوعه إذ سبق للفنان الشهير أن افتك نفس اللقب في العام 2021 عن دوره في فيلم “مليونير” إلى جانب سارة لعلامة.

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