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اللباس الشرعي إجباري.. تصريحات منسوبة لشيخ الأزهر تحدث جدلا

الشروق أونلاين
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اللباس الشرعي إجباري.. تصريحات منسوبة لشيخ الأزهر تحدث جدلا
أرشيف
شيخ الأزهر أحمد الطيب

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في مصر، تصريحات منسوبة لشيخ الأزهر جاء فيها أنّ على الفتيات الالتزام باللباس الشرعي تحت طائلة محاسبتهنّ “بقضيّة فجور”. 

تضمّنت المنشورات صورة لشيخ الأزهر أحمد الطيب مرفقة بنصّ جاء فيه “عاجل شيخ الأزهر يخرج عن صمته أي فتاة ترتدي ملابس غير شرعية ستحاسب بالشرع والدين بقضية الفجور”.

وأضافت المنشورات نقلاً عن الإمام الطيب “على جميع الآباء والأمهات وجميع مؤسسات الدولة الالتزام… نحن لسنا مجرد موظفين بالدولة إنما أمناء على أمة محمد”.

حظي المنشور بآلاف المشاركات من صفحات عدّة على مواقع التواصل خصوصاً في مصر خلال ساعات.

إلا أنّ مجموعة من العناصر تثير الشكّ في صحّته، فعلى غرار كثير من المنشورات التي تنسب زوراً لمشيخة الأزهر، يتضمّن التصريح المزعوم عدداً كبيراً من الأخطاء النحويّة من المستبعد أن ترد في نصٍّ أو تصريحٍ صادرٍ رسمياً عن هذه المرجعيّة الدينيّة.

لا أثر للتصريح

إضافة إلى ذلك، لا يمكن العثور على أي أثر لتصريح من هذا القبيل على المواقع أو الصفحات الإلكترونية التابعة للأزهر، أو في مواقع إخباريّة موثوقة.

وقد سبق أن حذّر متحدث باسم مشيخة الأزهر في اتصال مع وكالة فرانس برس من تصديق الأخبار والتصريحات المنسوبة لشيخ الأزهر على مواقع التواصل، ودعا إلى اعتماد التصريحات التي تُنشر على الصفحة الرسميّة حصراً.

المصدر: فرانس برس

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