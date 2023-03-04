-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

اللجان الأولمبية الإفريقية تؤيد مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد باريس

عمر سلامي
  • 74
  • 0
اللجان الأولمبية الإفريقية تؤيد مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد باريس
ح.م
اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية بنواقشط

أيدت اللجان الأولمبية الإفريقية، السبت مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأعلنت اللجان الأولمبية الإفريقية، تأييدها لمشاركة الرياضيين الروس، في الأولمبياد، على هامش انعقاد الدورة العادية الـ59 لاجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، الذي احتضنته العاصمة الموريتانية نواقشط .

وقالت اللجان الأولمبية الإفريقية في بيان لها: “صوّت الأعضاء بالإجماع لصالح مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في جميع المسابقات الدولية”.
وأضافت: “ستكون مسألة السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة بحياد كامل من دون أي علامة عن الهوية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024”.

ويتماشى موقف اللجان الوطنية الأولمبية الأفريقية، التي يرأسها الجزائري مصطفى بيراف، مع قرار اللجنة الأولمبية الدولية، وتنضم إلى المجلس الأولمبي الآسيوي الذي اقترح في نهاية جانفي لصالح دمج هؤلاء الرياضيين في مسابقاتها الإقليمية مثل الألعاب الآسيوية.

مقالات ذات صلة
طبقان باردان في البطولة الوطنية

طبقان باردان في البطولة الوطنية

هكذا كافأ ميسي زملاءه في منتخب الأرجنتين

هكذا كافأ ميسي زملاءه في منتخب الأرجنتين

رياض محرز يواصل تحسين أرقامه مع مانشستر سيتي

رياض محرز يواصل تحسين أرقامه مع مانشستر سيتي

بوداوي فوق السّحاب!

بوداوي فوق السّحاب!

“الفيفا” تتّجه إلى هذه الصّيغة في كأس العالم 2026

“الفيفا” تتّجه إلى هذه الصّيغة في كأس العالم 2026

بالفيديو.. الطفل السوري يحقق حلمه ويلتقي رونالدو

بالفيديو.. الطفل السوري يحقق حلمه ويلتقي رونالدو

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد