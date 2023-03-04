اللجان الأولمبية الإفريقية تؤيد مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد باريس

أيدت اللجان الأولمبية الإفريقية، السبت مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأعلنت اللجان الأولمبية الإفريقية، تأييدها لمشاركة الرياضيين الروس، في الأولمبياد، على هامش انعقاد الدورة العادية الـ59 لاجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، الذي احتضنته العاصمة الموريتانية نواقشط .

وقالت اللجان الأولمبية الإفريقية في بيان لها: “صوّت الأعضاء بالإجماع لصالح مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في جميع المسابقات الدولية”.

وأضافت: “ستكون مسألة السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة بحياد كامل من دون أي علامة عن الهوية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024”.

ويتماشى موقف اللجان الوطنية الأولمبية الأفريقية، التي يرأسها الجزائري مصطفى بيراف، مع قرار اللجنة الأولمبية الدولية، وتنضم إلى المجلس الأولمبي الآسيوي الذي اقترح في نهاية جانفي لصالح دمج هؤلاء الرياضيين في مسابقاتها الإقليمية مثل الألعاب الآسيوية.