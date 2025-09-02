اللجنة الأولمبية الدولية تدعو المبدعين إلى تصميم ميداليات أولمبياد الشباب داكار 2026

في فرصة استثنائية لترك بصمة في التاريخ الأولمبي

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن فتح باب المشاركة أمام المبدعين وعشاق الرياضة حول العالم لتصميم الوجه الأمامي لميدالية أولمبياد الشباب داكار 2026، في فرصة استثنائية لترك بصمة في التاريخ الأولمبي حيث سيعتمد التصميم الفائز ليزين الميداليات التي ستمنح للأبطال المتوجين على منصات التتويج في السنغال.

ويمكن إرسال التصاميم من 2 سبتمبر حتى 7 أكتوبر 2025 عبر المنصة المخصصة على موقع Olympics.com، حيث سيجد المشاركون حقيبة أدوات تتضمن كافة المواصفات والإرشادات والقواعد، وستقيم المشاركات وفق معايير الإبداع والأصالة والارتباط بسردية الألعاب وقابلية التنفيذ والوصف المرفق.

وتضم لجنة التحكيم شخصيات أولمبية بارزة من بينها: همفري كايانجي رئيس لجنة تنسيق داكار 2026 باللجنة الأولمبية الدولية، دانتي أكيرا أوواي الفائز بمسابقة ميدالية جانجون 2024، قادة شباب من اللجنة الأولمبية الدولية، مراسلون شباب، إضافة إلى سفير داكار 2026 إلزو جامدونج وستقوم اللجنة بمراجعة المشاركات واختيار أفضل التصاميم لعرضها على المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية لاعتمادها.

وسيتم تطوير الوجه الخلفي للميدالية من قبل اللجنة المنظمة لأولمبياد داكار 2026 ليجمع بين العناصر الثقافية السنغالية وشعار الألعاب.

ومن جانبه أكد دانتي أكيرا أوواي، مصمم ميدالية جانجون 2024 أن مشاركته غيرت حياته قائلا لقد تغير الكثير منذ جانجون فقد فتحت أمامي فرص عديدة بفضل المسابقة، لكن الأهم كان داخليا فقد اكتشفت قوة الفن والرياضة معا على إحداث التحول “.

ومنذ إطلاق هذه المبادرة لأول مرة في سنغافورة 2010، أتيحت الفرصة لمصممين شباب من دول عدة بينهم سلوفاكيا ورومانيا وإندونيسيا ونيوزيلندا والبرازيل لتقديم تصاميمهم على منصة أولمبية، وفي نسخة جانجون 2024 استقبلت المسابقة أكثر من ٣٠٠٠ مشاركة من 120دولة، حيث فاز بها الفنان البرازيلي أوواي بتصميمه “مستقبل متألق”.

وأضاف أوواي متذكراً لحظة التتويج ” أكثر الذكريات تأثيرا كانت رؤية الميدالية تمنح لأول مرة لرياضي على منصة التتويج فقد تخيلت هذه اللحظة لعام كامل، وعندما تحققت كانت مؤثرة جدا “. وتجدر الإشارة إلى أن أولمبياد الشباب داكار 2026 ستقام خلال الفترة من 31 أكتوبر ولمدة أسبوعين، بمشاركة أفضل الرياضيين الشباب تحت سن 17 عاما وستقام فعاليات المنافسات في ثلاثة مواقع رئيسية هي داكار، ديامنياديو، وسالي.