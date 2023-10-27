اللجنة الأولمبية الفلسطينية تشكو الكيان الصهيوني لدى الهيئات الدولية

بسبب العدوان الهمجي على قطاع غزة

خرجت اللجنة الأولمبية الفلسطينية عن صمتها، وقررت مراسلة جميع الهيئات الرياضية الدولية حتى تضعها في الصورة، بسبب العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذّرة من الانعكاسات الخطيرة لهذا العدوان على الشعب الفلسطيني الذي يعاني الحصار، ناهيك عن شل الحركة الرياضية الفلسطينية، حيث وجّهت رسائل متطابقة إلى توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، والمجلس الأولمبي الآسيوي، ولجان ومنظمات الروابط الأولمبية القارية، واتحاد اللجان الأولمبية العربية، واتحاد التضامن الإسلامي، والاتحادات الدولية والقارية والوطنية.

وشرحت اللجنة الأولمبية الفلسطينية، في رسالتها، واقع الشعب الفلسطيني عامة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة المنكوب، وما أصابه من جرائم قتل للمدنيين من بينهم عشرات اللاعبين والإداريين والحكام وأسرهم كاملة، وجرح المئات وفقدان العشرات منهم تحت الأنقاض، وتدمير مئات البيوت وعشرات المباني والمرافق الخاصة باللجنة الأولمبية، والأندية والاتحادات والألعاب الرياضية المختلفة، والحصار الشامل ومنع حرية الحركة والتنقل وإيصال المساعدات الإنسانية وضرورات الحياة الأساسية.

وجاء في المراسلة: “لقد اضطررنا لوقف النشاط الرياضي بكل أشكاله في فلسطين بسبب الحرب الشاملة ومخاطرها المحدقة في ظل الاستمرار، مع الالتزام باستمرار مشاركاتنا الرسمية القارية والدولية حيثما تمكّنا وسمحت لنا الظروف، وخاصة القدرة على التنقل والحركة، وعليه، فإننا نناشدكم ونتمنى عليكم، في ظل ما نعيشه من كارثة مشهودة، لمساندتنا والتضامن معنا من خلال التضامن ومؤازرة الأسرة الرياضية الفلسطينية المنكوبة، وتقديم يد العون والمساعدة لتخفيف الضرر الكارثي في مختلف أراضي دولة فلسطين، ولمساعدتنا في تخفيف الأضرار الواقعة ما أمكن وتسهيل حرية الحركة والتنقل ووصول المساعدات المختلفة في هذا الشأن. وكذلك دعم وإسناد الأسرة الرياضية الفلسطينية وحقوقها باتخاذ الإجراءات والمواقف المعبرة عن الالتزام بالقوانين والمواثيق والقيم الرياضية والإنسانية والميثاق الأولمبي الدولي، وللتمكين من العودة لممارسة الأنشطة الرياضية والقيام بالرسالة السامية في كافة أراضي دولة فلسطين. إضافة إلى التدخل ما أمكن ومن خلال الارتباطات والعلاقات والالتزامات القانونية والرسمية، بهدف وقف هذه الحرب وما ينجم عنها من كارثة شاملة بحق المدنيين الأبرياء والمقدرات وانعكاساتها بتعميق مبررات الأحقاد والانتقام والكراهية”.

وقد تضمنت الرسالة، التي وجّهتها اللجنة الأولمبية لجميع الهيئات الرياضية الدولية، شرحا لما يحدث من عدوان صهيوني همجي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، حيث جاء في الرسالة: “نعيش حرباً غير مسبوقة تشمل كل فلسطين وخصوصاً على قطاع غزة، والتي هي منطقة جغرافية لا تتجاوز مساحتها الـ360 كلم2 يقطنها قرابة المليونين وثلاثمائة ألف نسمة بأعلى نسبة كثافة سكانية بالعالم، ترتب عليها عشرات المجازر المشهودة ضد السكان وتدمير المنشآت والبنى التحتية بكل أنواعها”.

وأكدت اللجنة الأولمبية الفلسطينية في رسالتها: “لا زالت الحرب الشاملة متواصلة ومتصاعدة دون توقف أو مراعاة للقوانين والمواثيق والعهود الدولية والحقوقية والإنسانية!! لينجم عن ذلك وحتى الآن أكثر من 6500 شهيد، 70 % منهم من الأطفال والنساء والمسنين، وقرابة الـ16 ألف جريح، وأكثر من1500 مفقود، بينما نزح أكثر من مليون مواطن من بيوتهم وللعراء دون مأوى أو مكان آمن، ودمر القصف الهمجي أكثر من 60000 مبنى سكني، والعشرات من المدارس والمستشفيات والملاعب الرياضية وسيارات الإسعاف والمساجد والكنائس، واعتقال المئات من الآمنين علاوة على الحصار المطبق ومنع وصول أساسيات الحياة، ومنع حرية الحركة في مختلف أنحاء دولة فلسطين.”