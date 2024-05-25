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رياضة
بسبب مشاركة اللاعب إميليو نسوي لوبيز وهو معاقب

اللجنة التأديبية للفيفا تعاقب اتحاد غينيا الاستوائية

ق. ر
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اللجنة التأديبية للفيفا تعاقب اتحاد غينيا الاستوائية

اتخذت اللجنة التأديبية للإتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” قرارها في ما يتعلق بالتحقيقات المتخذة بحق كل من اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم واللاعب إميليو نسوي لوبيز بخصوص مشاركة الأخير في عدة مباريات مع منتخب بلاده، ومن بينها مباراتان في إطار التصفيات التمهيدية لبطولة كأس العالم 2026، وذلك رغم كونه غير مؤهل للعب.

وبعد دراستها لكافة حيثيات القضية، توصّلت اللجنة التأديبية إلى أن اللاعب غير مؤهل للعب، وقررت بالتالي اعتبار أن المباراتين اللتين شارك فيهما في إطار التصفيات التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 (أمام ناميبيا وليبيريا في 15 و20 نوفمبر 2023 تباعاً) انتهتا بهزيمة منتخب غينيا الاستوائية (وبنتيجة 3-0).

كما فرضت اللجنة التأديبية العقوبتين التاليتين:

غرامة مالية بحق اتحاد غينيا الاستوائية بقيمة 150 ألف فرنك سويسري.

منع اللاعب إميليو نسوي لوبيز من اللعب مع أي فريق رسمي لأي اتحاد وطني لمدة ستة أشهر.

وقد تم اليوم إبلاغ جميع الأطراف المعنية بهذه القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وبموجب الأحكام ذات الصلة في قانون الفيفا التأديبي، فإن أمام الأطراف المعنية عشرة أيام للطعن في القرار على مستوى الفيفا، كما يمكن الطعن في القرارات الحالية أمام محكمة التحكيم الرياضي.

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