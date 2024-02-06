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رياضة

اللجنة التنفيذية للاتحاد الكاميروني تصدر قرارها بشأن استقالة إيتو

عمر سلامي
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اللجنة التنفيذية للاتحاد الكاميروني تصدر قرارها بشأن استقالة إيتو
أرشيف
صامويل إيتو

رفض أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الكاميروني لكرة القدم الاستقالة التي تقدم بها صامويل إيتو، من رئاسة الاتحاد.

وأصدر الاتحاد الكاميروني بيانا رسميا عقب الاجتماع الذي عقده أعضاء اللجنة التنفيذية لتقييم أداء منتخب الأسود غير المروضة في كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

وأكد الاتحاد الكاميروني في بيان له، أن إيتو قدم استقالته في بداية الاجتماع ودعا المجلس لتقديم استقالة جماعية.

وأشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة التنفيذية رفضوا الرحيل ورفضوا أيضا بالإجماع استقالة إيتو، وجددوا الثقة فيه لمواصلة إعادة بناء وتطوير الكرة الكاميرونية.

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