اللجنة العلمية تدرس إمكانية وخطر ظهور جدري القردة في الجزائر  

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنها تتابع الوضع عن كثب وبشكل آني، فيما تعلق بظهور مرض جدري القردة مع بقاء مصالح الوزارة في حالة تصنت واطلاع مستمرين لكل تطور قد يحدث في العالم.

وجاء في بيان للوزارة “متابعة لعملها في مراقبة وتقييم الوضع الصحي السائد في البلاد، اجتمعت اللجنة العلمية، عشية اليوم الأربعاء 25 ماي 2022 ، برئاسة وزير الصحة، من أجل تقييم الحالة السياقية للوضع الوبائي“.

وأوضحت اللجنة العلمية أن تحليل البيانات الفعلية أظهر تحسنًا كبيرًا في الوضع الوبائي لـ Covid-19 ، لا سيما من حيث الوفيات.

في ضوء هذا التطور الإيجابي ، أوصت اللجنة العلمية باستمرار التلقيح وكذا ضرورة الاستمرار في واجب الامتثال للإجراءات الوقائية المعتمدة سابقاً.

ونظرا لظهور جدري القردة في العديد من البلدان، تم توسيع اجتماع اللجنة العلمية إلى خبراء متخصصين في الأمراض المعدية.

وفي هذا الصدد ، استعرضت اللجنة العلمية الموسعة حالة تقدم هذا المرض على المستوى الدولي، كما قام الخبراء بتحليل عميق لإمكانية وخطر ظهور جدري القردة في الجزائر

وتعلم الوزارة إنه لم يتم، لحد الساعة ، تسجيل أي حالة إصابة بمرض جدري القردة في بلادنا.

وفي نفس الصدد، أعادت الوزارة تفعيل وتنشيط الآلية الصحية المعتمدة لمكافحة Covid-19.