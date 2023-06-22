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الجزائر
نظير الدعم الذي يقدمه لهذه الحركة

اللجنة الكشفية العربية تكرم الرئيس تبون

الشروق أونلاين
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اللجنة الكشفية العربية تكرم الرئيس تبون
التكريم

كرمت اللجة الكشفية العربية، الخميس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بدرع الكشافة نظير الدعم الذي يقدمه لهذه الحركة.

وجاء هذا التكريم على هامش المؤتمر الـ 13 للكشافة الإسلامية الجزائرية، “المنعقد تحت الرعاية السامية للرئيس تبون”.

وتسلم الدرع التكريمي نيابة عن الرئيس تبون كل من وزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو. ووزيرة الثقافة صورية مولوجي، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، ووزيرة الرقمنة والإحصائيات مريم بن مولود.

وأثنى رئيس اللجنة الكشفية العربية عبد الله الطريجي، على جهود رئيس الجمهورية في مختلف المجالات على الساحتين الإقليمية والدولية، معتبرا إياه “للكشافة شريكا”.

وأكد المسؤول نفسه في كلمته أنه “كشخصية عربية يعمل بكل إخلاص لزرع الاستقرار. ومحاولة تقريب وجهات النظر على غرار جهوده في العمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية، والمساهمة في عودة سوريا لجامعة الدول العربية”.

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