اللجنة المستقلة للكاف تزور الجزائر بين 27 و29 مارس

لمعاينة الهياكل والمرافق المقترحة في ملف احتضان "كان 2025"

كشفت مصادر إعلامية عن برنامج زيارات اللجنة المستقلة التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، المكلفة بمعاينة مختلف المرافق والهياكل من ملاعب وتجهيزات عمومية في البلدان المترشحة لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025.

وستتفقد هذه اللجنة ما بين 20 مارس الجاري إلى غاية الـ2 أفريل البلدان المتنافسة على احتضان “كان 2025”، بعد أن ردت بالإيجاب على أربعة ملفات، وهي زامبيا والمغرب والجزائر، إضافة إلى الملف المشترك لدولتي نيجيريا والبينين.

وتستهل اللجنة المستقلة للكاف جولتها عبر البلدان المتسابقة على شرف تنظيم كأس إفريقيا 2025 بزيارة دولة زامبيا يومي الـ20 و22 مارس، بعدها ستتنقل إلى المغرب يومي 24 و26 مارس، والجزائر في 27 و29 مارس، وتختتم جولتها بزيارة دولتي نيجيريا والبينين بين 31 مارس و2 أفريل، هذان الأخيران ترشحا بملف مشترك لاستقبال “كان 2025”.

ومعلوم أن الجزائر لديها رغبة قوية للفوز بتنظيم كأس إفريقيا للأمم، حيث قدمت ملفا قويا، مدعما بالتجربة الناجحة في تنظيم بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين “الشان” التي جرت بين 13 جانفي و4 فيفري الماضي، وذلك بشهادة واعتراف من الجميع وعلى رأسها شخصيات نافذة في الكاف والفيفا، كالسويسري جياني أنفانتينو والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، حتى أن هذا الأخير صرح أن ما وقف عليه خلال فترة تواجده بالجزائر بمناسبة “شان2022” يعد كافيا لإقناع الأعضاء المصوتين لاختيار ملف الجزائر من أجل استضافة “كان 2025”.

ولم تفصح “الكاف” لحد الآن عن موعد الإعلان عن البلد الفائز باحتضان كأس أمم إفريقيا 2025، بسبب الضغوطات الكبيرة والصراع القائم في الكواليس ما بين البلدان المتنافسة، وخاصة أحد البلدان المجاورة الذي يريد فرض منطقه بطرق ملتوية. وأجلت هيئة باتريس موتسيبي حسم ملف “الكان” في مناسبتين بعد أن تم اقتراح يوم 10 فيفري، وبعدها مؤتمر الفيفا يوم 16 مارس القادم بالعاصمة الرواندية كيغالي.