اللجنة المشتركة للذاكرة بين الجزائر وفرنسا تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة المشتركة للتاريخ والذاكرة بين الجزائر وفرنسا يوم الأربعاء، اجتماعها الأول عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، حسب ما أكده بيان لرئاسة الجمهورية.

وقدم الجانب الجزائري خلال الاجتماع “ورقة عمل وفق المبادىء الأساسية الواردة في بيان الجزائر، الموقع بتاريخ 27 أوت 2022 بين الرئيسين تبون وماكرون”.

كما تعتمد ورقة عمل اللجنة المشتركة على “بيان اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بالجزائر يومي 9 و10 اكتوبر 2022”.

“وتم خلال اللقاء، الاتفاق على معالجة جميع القضايا المتعلقة بالفترة الاستعمارية والمقاومة وحرب التحرير المجيدة”.

كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والاتصالات، من أجل وضع برنامج عمل مستقبلي. مع تحديد الاجتماعات القادمة للّجنة المشتركة”، يضيف البيان.