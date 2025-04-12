-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

اللجنة المكلفة باستيراد الأضاحي تناقش تفاصيل المخطط العملياتي

الشروق أونلاين
  • 615
  • 0
اللجنة المكلفة باستيراد الأضاحي تناقش تفاصيل المخطط العملياتي
وزارة الفلاحة
جانب من الاجتماع.

اجتمعت اللجنة الوطنية المكلفة باستيراد أضاحي العيد و تأطير عملية توزيعها، حيث تم عرض المخطط الأولي لتسيير هذه العملية ابتداء من رسو البواخر المحملة بالقطعان على مستوى الموانئ المهيئة لذلك، إلى غاية نقاط البيع المباشر للمواطن عبر ولايات الوطن.

ووفقا لما أفادت به وزارة الفلاحة، الاجتماع الذي نظم اليوم السبت، 12 أفريل، ترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، وذلك بحضور الأمناء العامين للقطاعات المعنية  إضافة إلى ممثلي الدرك، والأمن والجمارك والمصالح الفلاحية وكذا المؤسسات الاقتصادية المعنية بالعملية.

هذا هو دفتر شروط استيراد الماشية

“وناقش أعضاء اللجنة المخطط العملياتي الذي يشمل تفاصيل دقيقة حول رزنامة استيراد ودخول القطعان، الظروف المهيئة لاستقبالها على مستوى الموانئ، ونقلها مباشرة إلى مواقع الحجر الصحي قبل توزيعها على نقاط البيع المحصاة من طرف المصالح الولائية، مع ضمان المراقبة الصحية والأمنية من طرف الهيئات والمصالح المخولة لذلك”، وفقا للوزارة.

وأسدى الوزير توجيهات لتنصيب لجنة تقنية مصغرة تتكون من كل القطاعات المعنية، لتحديد توزيع حصص الأضاحي حسب كل ولاية، تحديد كيفية تنظيم نقاط البيع و تاريخ بداية عملية بيع الأضاحي للمواطنين.

مقالات ذات صلة
200 مليار دينار جزائري لبرامج الدعم الاجتماعي في 2025

200 مليار دينار جزائري لبرامج الدعم الاجتماعي في 2025

تقرير دولي: الفراولة الجزائرية “جودة عالية وثروة تصديرية غير مستغلة”

تقرير دولي: الفراولة الجزائرية “جودة عالية وثروة تصديرية غير مستغلة”

مؤسس “آبل” ستيف جوبز يرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مؤسس “آبل” ستيف جوبز يرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

“بلومبرغ” تكشف عن الجهة التي تقود أسعار الذهب للارتفاع

“بلومبرغ” تكشف عن الجهة التي تقود أسعار الذهب للارتفاع

مؤسسة “فريطال” تُتوج بشهادة اعتماد جديدة

مؤسسة “فريطال” تُتوج بشهادة اعتماد جديدة

بيان هام بخصوص تسجيل طلبات شراء مركبات DFSK

بيان هام بخصوص تسجيل طلبات شراء مركبات DFSK

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد