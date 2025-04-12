اللجنة المكلفة باستيراد الأضاحي تناقش تفاصيل المخطط العملياتي

اجتمعت اللجنة الوطنية المكلفة باستيراد أضاحي العيد و تأطير عملية توزيعها، حيث تم عرض المخطط الأولي لتسيير هذه العملية ابتداء من رسو البواخر المحملة بالقطعان على مستوى الموانئ المهيئة لذلك، إلى غاية نقاط البيع المباشر للمواطن عبر ولايات الوطن.

ووفقا لما أفادت به وزارة الفلاحة، الاجتماع الذي نظم اليوم السبت، 12 أفريل، ترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، وذلك بحضور الأمناء العامين للقطاعات المعنية إضافة إلى ممثلي الدرك، والأمن والجمارك والمصالح الفلاحية وكذا المؤسسات الاقتصادية المعنية بالعملية.

“وناقش أعضاء اللجنة المخطط العملياتي الذي يشمل تفاصيل دقيقة حول رزنامة استيراد ودخول القطعان، الظروف المهيئة لاستقبالها على مستوى الموانئ، ونقلها مباشرة إلى مواقع الحجر الصحي قبل توزيعها على نقاط البيع المحصاة من طرف المصالح الولائية، مع ضمان المراقبة الصحية والأمنية من طرف الهيئات والمصالح المخولة لذلك”، وفقا للوزارة.

وأسدى الوزير توجيهات لتنصيب لجنة تقنية مصغرة تتكون من كل القطاعات المعنية، لتحديد توزيع حصص الأضاحي حسب كل ولاية، تحديد كيفية تنظيم نقاط البيع و تاريخ بداية عملية بيع الأضاحي للمواطنين.