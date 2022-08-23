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الجزائر

اللًجنة المكلفة بتعويض الفلاحين المتضررين تباشر مهامها الأربعاء

الشروق أونلاين
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اللًجنة المكلفة بتعويض الفلاحين المتضررين تباشر مهامها الأربعاء
ح.م
وزير الفلاحة يشرف على تنصيب اللجنة

أشرف وزير الفلاحة، محمد عبد الحفيظ هني، على تنصيب اللجنة المكلفة بتعويض الفلاحين المتضررين جراء الحرائق الأخيرة لتباشر مهامها الأربعاء.

وحسب بيان للوزارة فقد جاء التنصيب خلال اجتماع تنسيقي، ترأسه الإثنين هني وحضره إطارات الوزارة وكذا الرؤساء المدراء العامون للمؤسسات الاقتصادية العمومية التابعة للقطاع.

وستعمل هذه اللجنة، حسب البيان، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتعويضات على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

ويترأس اللجنة القطاعية التي ستباشر عملها الميداني بالتنقل إلى الولايات المعنية، بداية من الأربعاء 24 أوت، بالتنسيق مع السلطات المحلية الولائية، المدير العام للغابات.

وتتشكل اللجنة من أعضاء ممثلين عن الوزارة وكذا الرؤساء المدراء العامين للمؤسسات الإقتصادية العمومية تحت الوصاية.

وفي هذا الصدد، أسدى الوزير تعليمات “بالإسراع في عملية إحصاء كافة المتضررين على صعيد الولايات المعنية وذلك بغرض ”تمكين اللجنة القطاعية العملياتية بمتابعة عمليات التعويضات العينية في أحسن الظروف وأقرب الآجال”، حسب البيان مؤكدا بأن القطاع ”له كل الإمكانيات لتلبية حاجيات المتضررين”.

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