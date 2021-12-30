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الجزائر

اللجنة الوزارية للفتوى تدعو إلى العودة لتطبيق إجراءات التباعد   

الشروق أونلاين
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اللجنة الوزارية للفتوى تدعو إلى العودة لتطبيق إجراءات التباعد   

دعت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية، المواطنين إلى العودة لاتباع الإجراءات الوقائية في ظل التطور الملفت للوضعية الوبائية لجائحة كورونا في البلاد.

وأكدت لجنة الفتوى، الخميس، في بيان لها أنه تأكيدا لما جاء في بياناتها السابقة فإنها تدعو إلى تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامة والتباعد الجسدي في الفضاءات العمومية.

كما دعت اللجنة المصلين إلى الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام الصارم في المساجد وبيوت الوضوء واستعمال السجادات الشخصية والتعقيم المستمر.

كما دعت اللجنة المواطنين إلى إتباع تعليمات المصالح الطبية والإقبال على التلقيح، وحذرت اللجنة في بيانها من الإشاعة ونشرها وتداولها ودعت إلى أخذ المعلومات من مصدرها المؤكد والموثوق.

وفي ختام بيانها حثت لجنة الفتوى المواطنين على التحلي بواجب اليقظة وروح التعاون وتحقيق الانضباط المجتمعي.

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