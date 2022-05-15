اللجوء إلى “التاس” الحل الوحيد أمام “الفاف” لردع “الفيفا”.. وهذه هي التفاصيل

هيئة عمارة لمحت إلى ذلك في بيانها

يعتزم الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” رفع شكوى على مستوى المحكمة الرياضية الدولية “التاس” بلوزان السويسرية ضد لجنة التحكيم للفيفا، بسبب ردها المبهم وعدم اتخاذها قرارا فاصلا وحاسما في التظلم الذي كانت تقدمت به الجزائر ضد الحكم غاساما على خلفية انحيازه المفضوح مع الكاميرون في مباراته أمام المنتخب الوطني برسم الدور التصفوي الأخير المؤهل للمونديال.

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بشكل رسمي، اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية “التاس” من أجل ردع الهيئة الكروية الدولية “الفيفا”، بعدما رفضت الأخيرة اتخاذ قرارا واضحا في التظلم الذي تقدمت به الفاف على مستوى لجنة التحكيم التابعة لها ضد الحكم الغامبي باكاري غاساما على خلفية أخطائه المفضوحة في لقاء الجزائر أمام الكاميرون، ضمن إياب الدور الفاصل والأخير من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

واجب الولاء يمنع لجنة التحكيم من انتقاد غاساما

وبحسب مصدر عليم، فإن الشكوى التي سيقدمها الاتحاد الجزائري للمحكمة الدولية ضد الاتحاد الدولي للعبة “الفيفا” سترتكز على بعض المخالفات القانونية التي ارتكبتها هيئة السويسري انفانتينو، من بينها الرد المبهم للجنة التحكيم على مستوى “الفيفا” التي لم تتخذ أي قرار واضح وصريح بشأن تظلم “الفاف”، وهذا اعتبارا أن واجب الولاء يمنع أعضاء ذات اللجنة من اتخاذ قرار ضد الهيئة التابعة لها، وهذا بناء على المادة 15 من القانون الأساسي للفيفا.

عدم معاقبة غاساما “مؤقتا” خطأ لا يغتفر من “الفيفا”

وأضاف مصدرنا أن ما وقعت فيه لجنة التحكيم التابعة للفيفا بمثابة عجز قانوني بلغة أهل الاختصاص، على اعتبار أنها لا يمكنها اتخاذ قرار ضد هيئة تابعة لها، ما يجعل الاتحاد الجزائري يطعن في الرد الذي وصله من هذه اللجنة التي يبدو أنها عجزت على اتخاذ قرار قد يتعارض مع الفيفا، حسب ما ذهب إليه بيان الفاف الصادر أول أمس.

شكوى الفاف ستكون ضد الفيفا وليس ضد الحكم

في نفس السياق، كشف مصدرنا أن الشكوى التي سيوجهها الاتحاد الجزائري لكرة القدم للمحكمة الرياضية الدولية ستكون ضد الاتحاد الدولي “الفيفا” وليس ضد الحكم غاساما هذه المرة، اعتبارا أن المحكمة الدولية ليس من اختصاصها النظر في قضايا التحكيم، في وقت أن قوانين الفيفا تمنع الاتحادات الوطنية من رفع دعاوي قضائية ضد الحكام بناء على المادة 58 الفقرة 3 من القانون الأساسي للفيفا.

عدم معاقبة غاساما “مؤقتا” خطأ لا يغتفر من “الفيفا”

إلى ذلك، اعتبر مصدرنا أن عدم معاقبة الحكم غاساما بشكل تحفظي خطأ لا يغتفر من الهيئة الكروية الدولية، التي كان من المفروض، حسب ما جرت عليه العادة في مثل هذه الحالات، أن توقف غاساما مؤقتا إلى غاية الفصل في تظلم الجزائر، ولكنها تعمدت عدم إيقافه أو معاقبته، ما يطرح علامة استفهام كبيرة.

وما زاد الطين بلة، قيام الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف” بتعيين غاساما لإدارة لقاء اورلاندو بيرات من جنوب إفريقيا أمام أهلي طرابلس الليبي، لحساب كاس الكاف وهذا قبل تاريخ 6 ماي الجاري، وهي الفترة التي كانت لجنة التحكيم للفيفا بصدد دراسة ملف تظلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأكد مصدرنا أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم متمسك بمطلب إعادة المباراة بسبب الأخطاء الفاضحة للحكم غاساما، الذي لم يحترم ما تنص عليه قوانين تقنية الفيديو “الفار”، وتعمّد عدم العودة إلى الفيديو لمشاهدة بعض اللقطات المشكوك فيها على غرار لقطة الهدف الأول للكاميرون.

يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، كان أصدر بيانا أول أمس، كشف فيه عن كافة تفاصيل الشكوى التي كان قدمها إلى الاتحاد الدولي (الفيفا)، حيث وضع من خلالها حدا لكل التأويلات التي كانت تلف بالقضية، في نفس الوقت أكد فيه بأنه لم يغلق بعد ملف القضية، وسيواصل المعركة بكل الطرق القانونية المسموح بها.