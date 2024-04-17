اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر

كشف مدير أعمال الفنانة شيرين سيف النصر، اللحظات الأخيرة في حياة نجمة التسعينيات التي دخلت في حالة حزن شديد بسبب وفاة والدتها.

وقال خالد محيي الدين، أن رحيل والدة شيرين أثر عليها كثيرا، وزاد من حزنها عملية السرقة التي تعرضت لها، لكن مع ذلك لم تصب بالاكتئاب بل كانت راضية بكل ما حدث، ووفاتها جاءت نتيجة الهبوط الحاد بالدورة الدموية.

وأضاف في تصريحات للقناة الأولى المصرية: “كانت تحب أن تستقر بمفردها بعيدا عن الناس، ووفاتها كانت صدمة للجميع، ولم تمت بأي مرض غير أن ضغطها كان منخفضا منذ فترة”.

وتابع: “كنت معها حتى نفاذ أمر الله ولم يكن لها أي طلبات وفي لحظاتها الأخيرة حدث لها هبوط في الدورة الدموية ثم حضرت الإسعاف، ثم توفيت في نفس الوقت”.

وغيّب الموت، يوم السبت، الفنانة المصرية شيرين سيف النصر عن عمر ناهز 57 عاماً، حسبما أعلن أخوها غير الشقيق، الذي كشف وصيتها.

وقال شريف سيف النصر عبر حسابه على فيسبوك: “توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين سيف النصر.. وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة”.

كما أضاف أن المراسم ستقتصر على ذلك فقط بدون عزاء طبقا لوصيتها.

وقال صحف مصرية إن نجمة الثمانينات والتسعينات توفيت على إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

يذكر أن شيرين سيف النصر من مواليد العام 1967، ولدت لأب مصري وأم فلسطينية، تخرجت عام 1991 في كلية الحقوق، عاشت في فرنسا هذه سنوات، والتقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية واكتشفها للعمل بالفن.

وشاركت في مسلسل “ألف ليلة وليلة” عام 1986، لتتوالى أعمالها في الدراما التلفزيونية، ومن أبرزها “غاضبون وغاضبات”، “من الذي لا يحب فاطمة”.

أما في السينما فشاركت في العديد من الأعمال منها مع عمالقة الفن مثل “سواق الهانم” مع أحمد زكي وعادل أدهم، و”النوم في العسل” و”أمير الظلام” مع الزعيم عادل إمام.

برزت شيرين سيف النصر بوصفها وجهاً من الوجوه الجميلة في تسعينات القرن الماضي، لكنّها لم تعتمد في أدوارها على تجسيد شخصية الفتاة الجميلة، فقدمت دور الصحافية السّاعية وراء البحث عن الحقيقة في فيلم «النوم في العسل» مع النجم عادل إمام.

وشاركت في أعمال فنية محدودة على مدار نحو عقدين من الزمن، مع تقديمها لـ9 أفلام منها «أمير الظلام» مع عادل إمام، و«كلهم في جهنم» مع كمال أبو رية، و«سواق الهانم» مع أحمد زكي.