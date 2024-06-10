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اللحظات الأخيرة في حياة شاب مصري تنبأ بوفاته في عمر صغير!

جواهر الشروق
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اللحظات الأخيرة في حياة شاب مصري تنبأ بوفاته في عمر صغير!

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي قصة مأساوية لشاب مصري تنبأ منذ حوالي 3 سنوات بوفاته في عمر صغير.

وبحسب صحيفة الوطن المصرية فقد ظل شعور الموت يطارد الشاب أحمد توفيق، برغم الأحلام الوردية الكثيرة والطموحات التي كان يسعى لاستكمالها، إذ كان لسان حاله يقول: “ماذا أفعل بتلك الأحلام؟.. أشعر أني سأموت قريبًا”.

إحساس “أحمد” باقتراب النهاية لم يمنعه من استكمال رحلته، وفي الوقت ذاته شارك مشاعره عبر صفحته على فيسبوك، لتتحقق بعد 3 سنوات ويرحل عن عالمنا في عمر صغير.

وقال أحمد: في المنشور الذي أثار قلق أصدقائه حينها: “إحساس اني هموت في سن صغير مش بيفارقني نهائي.. اللهم حسن الخاتمة”، وقد انتشر كلامه على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، فور الإعلان عن وفاته عن عمر يناهز 23 عامًا.

وروى صديقه بشار أبو اليسر، لصحيفة «الوطن» تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، موضحًا أنه في تمام الساعة 11 مساء الجمعة، تعرض لسكتة قلبية أثناء نومه، ولم تمر سوى دقائق قليلة، حتى لفظت أنفاسه الأخيرة، موضحا أن صباح السبت، جرى دفنه بمقابر العائلة في مدينة ملوي بمحافظة المنيا، وتحديدًا في الـ10 صباحًا.

وأضاف: “لما أحمد نزل البوست قعدنا ندعيله ربنا يطول في عمره، وخوفنا عليه وقتها، هو شاب محترم وكويس ومشوفتش منه غير كل خير”.

وأوضح الصديق أن أحمد تخرج من كلية الحقوق جامعة بني سويف، وافتتح منذ حوالي شهرين معرضًا لتجارة السيارات، لكن سرعان ما انتهت جميع أحلامه بإعلان وفاته.

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