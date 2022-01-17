اللحوم البيضاء تصنع الاستثناء بتراجع الأسعار

الدجاج بـ350 دج و"الداند" بـ460 دج

عرفت اللحوم البيضاء تراجعا ملحوظا هذه الأيام في الأسعار، تراوح ما بين 100 دج للدجاج و200 دج للديك الرومي، على خلاف المواد الاستهلاكية التي تشهد زيادات عشوائية وصامتة في الأسعار، حيث تراوحت أسعار الدجاج صباح الإثنين، ما بين 350 و370 دج، بعدما بلغت 500 دج قبل أسابيع قليلة، وعرض الديك الرومي بـ460 دج للكغ بعدما كان 650 دج، في حين تراجعت أسعار “السكالوب” من 1000 دج إلى 600 دج وهو الأمر الذي ارتاح له المواطنون الذين اضطروا لمقاطعة للحوم البيضاء بسبب ارتفاع أسعارها، التي تساوت في بعض الأوقات مع اللحوم الحمراء بعدما بلغ سعر شرائح الديك الرومي “السكالوب – شوارما” 110 دج.

ولمعرفة أسباب هذا التراجع المحسوس في الأسعار، أكد رئيس الغرفة الوطنية للحوم البيضاء، عيد نور الدين، في تصريح لـ”الشروق”، أن سعر الدجاج انخفض بشكر كبير في أسواق الجملة، حيث بلغ الاثنين 270 دج للكغ، “وهذا لأول مرة منذ أشهر طويلة بلغت فيها أسعار الدواجن مستويات قياسية لعدة أسباب أهمها النقص الفادح في الدجاج المنتج وغلاء الكتاكيت التي تجاوزت 150 دج، واليوم نشهد وفرة كبيرة في إنتاج الكتاكيت، حيث استقرت الأوضاع وبات العرض متساويا مع الطلب، وستستقر الأسعار خلال المرحلة الحالية ما بين 350 دج و370 دج بالنسبة لأسعار الدجاج و460 دج و500 دج بالنسبة لأسعار الديك الرومي، وهو الأمر الذي يساعد المستهلك والمربي في وقت واحد، لأن الأسعار إذا تجاوزت 400 دج ستضر بجيوب الجزائريين، وإذا تراجعت لأقل من 300 دج ستؤدي إلى خسارة المربين”، على حد قوله.

وأكد محدثنا أن الأسعار يمكنها أن تنخفض أكثر ولمستويات قياسية قبيل شهر رمضان، إذا تدخلت الحكومة لدعم أكثر لتغذية الدواجن، التي تعرف ارتفاعا متزايدا في الأسعار ساهمت في تراجع نشاط عدد كبير من المربين، فالدعم الحالي يقتصر على إلغاء الرسم على القيمة المضافة ورغم ذلك تبقى الأسعار غالية “وحتى البنوك توقفت عن منح قروض مالية للناشطين في مجال تربية الدواجن وهذا ما ساهم في تراجع الاستثمار في هذا المجال، خاصة بالنسبة للفلاحين والمربين الذين يرغبون في إنشاء مذابح عصرية وإنتاج عدد كبير من الدجاج لتغطية الطلب المتزايد للسوق، خاصة مع تراجع الأسعار، أين سيكثر الطلب على اللحوم البيضاء التي غابت مؤخرا على موائد عدد كبير من “الزوالية” بسبب ارتفاع الأسعار التي بلغت 500 دج للدجاج و110 دج لشرائح الديك الرومي”.