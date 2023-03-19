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اقتصاد

اللحوم الحمراء بـ1200 دينار والدجاج بـ 350 دينار في رمضان

الشروق أونلاين
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اللحوم الحمراء بـ1200 دينار والدجاج بـ 350 دينار في رمضان
ح.م
وزير الفلاحة والتنمية الريفية

استعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني في اجتماع تنسيقي يوم الأحد، النظام المخصص لتموين السوق باللحوم الحمراء والبيضاء في شهر رمضان.

وحسب بيان للوزارة، فقد ترأس الوزير هني اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء ومسؤولي المجمّعات والدواوين التابعة للقطاع، لمتابعة إنجاز مختلف البرامج والملفات.

وتطرق الاجتماع إلى توزيع اللحوم الحمراء في شهر رمضان بسعر 1200 دينار، واللحوم البيضاء بسعر 350 دينار. في إطار “نظام وجهاز خاصّ”.

وأوصى الوزير في هذا الاجتماع، بالحرص على “التموين المنتظم للسوق خلال شهر رمضان بالمواد الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع”، يضيف البيان.

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