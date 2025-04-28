اللحوم الحمراء وكوب القهوة خط أحمر.. وهذه الإجراءات إلزامية بالمخابز

وزير التجارة الداخلية يجتمع بمديريه ويسدي التعليمات:

أمر وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، مدراءه بمنع أي زيادات في أسعار اللحوم الحمراء والقهوة، مع توفير الخبز العادي والمحسن للمواطنين على مدار اليوم بالمخابز، إضافة إلى مواصلة حملات الرقابة على صالونات الحلاقة والتجميل ومراكز العناية الجسدية، وحجز المواد المستوردة بطرق غير شرعية .

وحسب بيان لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ترأس الطيب زيتوني اليوم الاجتماع التنسيقي الدوري مع المدراء الجهويين للتجارة، بحضور إطارات الوزارة المركزية، وخصص اللقاء لتقييم وضعية السوق وتحديد جملة من التوجيهات العملية. وخلال الاجتماع، شدد وزير التجارة على ضرورة تكثيف الرقابة على مختلف المنتجات، خاصة تلك التي تعرف ارتفاعاً غير مبرر في الأسعار، مؤكداً أن حماية المستهلك ومكافحة المضاربة تظل من أولويات القطاع. وفي هذا الإطار، أمر مدراء القطاع الجهويين بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والجاهزية لرصد أي محاولات للإخلال بتوازن الأسعار، مع اتخاذ إجراءات استباقية لرصد تطورات السوق وضمان التدخل الفوري عند الحاجة، داعياً إلى تحسيس التجار بضرورة الالتزام بالأسعار. واعتبر زيتوني أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المحلية بأكثر من 2500 دينار للكيلوغرام أمر غير مقبول وغير مبرر، في ظل الانخفاض المسجل في أسعار الماشية والوفرة في اللحوم الحمراء المستوردة، داعياً إلى تصحيح الوضع فوراً بما يتماشى مع منطق السوق ومعطيات العرض والطلب. وبخصوص سعر كوب القهوة بالمقاهي، شدد وزير التجارة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الرقابية لحماية المستهلكين وعدم تحميلهم أي زيادات تعسفية، بعد قرار رئيس الجمهورية القاضي بدعم مادة القهوة محليًا، والذي لم ينعكس بعد على السعر المطبق حالياً. كما أمر زيتوني مدراء القطاع بضرورة توفير الخبز العادي بالمخابز إلى جانب الخبز المحسن على مدار اليوم، ومواصلة حملات الرقابة على صالونات التجميل والحلاقة والعناية الجسدية، بالإضافة إلى حجز المواد المستوردة بطرق غير شرعية. وفي ختام الاجتماع، دعا وزير التجارة المدراء الجهويين إلى التحضير الجيد لعطلة عيد الأضحى وموسم الاصطياف، من خلال ضمان وفرة المواد الأساسية، ومواصلة تأمين السوق، ومراقبة الأسعار دعماً لاستقرار السوق الوطنية وحماية للمستهلك.