اللحوم المستوردة من السودان.. وزارة الفلاحة تكشف عن موعد ونقاط البيع

سيتم ابتداء من اليوم الأحد طرح اللحوم الحمراء المستوردة من السودان للبيع في المساحات الكبرى ونقاط البيع التابعة لمجمع “ألفيار”.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الفلاحة، فسيتم طرح اللحوم الحمراء الطازجة والمستوردة من السودان في المساحات الكبرى ونقاط البيع التابعة لمجمع الجزائرية للحوم الحمراء ابتداء من تاريخ الأحد 2 أفريل 2023.

وأكدت الوزارة الوصية تواصل عملية إستلام شحنات أخرى من اللحوم بصفة منتظمة.

وفي السياق ذاته، كشف المصدر ذاته عن وصول باخرة ثالثة محملة بأكثر من 3000 رأس من العجول الموجهة للذبح من البرازيل، خلال أيام.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة قد وضعت رابطا الكترونيا “أسواق الفلاحة” يتضمن كل نقاط البيع الموزعة على مستوى التراب الوطني.