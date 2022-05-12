اللص الذي تسلّل إلى بيت آدم الوناس يودع خلف القضبان

أصدر القضاء الإيطالي، الخميس، حكمه ضد اللص الذي سطا على منزل اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، متوسط ميدان هجوم فريق نابولي.

وحكمت العدالة الإيطالية بِإيداع اللص السجن، لِمدّة 5 سنوات و4 أشهر. كما أوردته قناة “سكاي سبورتس”، الخميس.

ويعود تاريخ الحادثة إلى الـ 18 من ديسمبر الماضي، لمّا عاد آدم الوناس إلى بيته بعد الظهيرة، وعقب إجرائه التدريبات مع زملائه في فريق نابولي الإيطالي. لِيصطدم الدولي الجزائري بِرجل مجهول، يحمل معه سلاحا ناريا.

وهدّد اللص آدم الوناس بِالقتل إن حاول التصدّي له، قبل أن يفرّ وقد نهب مبلغا ماليا وساعة فاخرة ومجوهرات قيمتها 5 آلاف أورو، يملكها لاعب فريق نابولي.

ووفقا للمصدر الإيطالي ذاته، فإن شرطة مدينة نابولي كثّفت تحرّياتها، قبل أن تضبط هُوِّية اللص وتقبض عليه.