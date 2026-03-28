“اللص الصّامت للبصر” يصيب 4.6 بالمائة من الجزائريين

المختص في طب وجراحة العيون والغلوكوما، الدكتور نسيم عدو يكشف من وهران:

كشف المتخصص في أمراض الغلوكوما، العضو في الجمعية الجزائرية للغلوكوما، الدكتور نسيم عدو، أن حوالي 4.6 بالمائة من الجزائريين مصابون بمرض العين المسمى بالغلوكوما، ويعود ذلك لتماطلهم في إجراء الفحوصات الطبية المبكرة حول هذا العضو الحساس بشكل مستمر، وهي التصريحات التي أكدتها عملية التشخيص الأولى التي أقدم عليها 49 متطوعا بمركز التسوق “آزاد مول وهران الكبير”، الذي شهد يومين تحسيسيين انعقدا مؤخرا، أين أسفرت النتائج الأولية عن تسجيل عدد من الحالات يشتبه في إصابتها بهذا المرض.

وقد تلقى أصحاب الحالات المكتشفة تقارير من طرف المختصين للتوجه إلى المؤسسات الاستشفائية لتلقى استشارات دقيقة قصد استكمال الفحوصات والتكفل العلاجي المناسب، وحول هذا “اللص الصامت للبصر”، كما يلقبونه في الأوساط الطبية، أكد الدكتور عدّو، أن الغلوكوما أو المياه الزرقاء مرض مزمن يصيب العصب البصري نتيجة ارتفاع ضغط العين أو اضطرابات في التروية الدموية للعصب، ما يؤدي تدريجياً إلى تلف الألياف العصبية وفقدان المجال البصري، ويلقب بـ”اللص الصامت للبصر”، نظراً لتطوره البطيء دون أعراض واضحة في مراحله الأولى.

كما حذر الأخير من التهاون في تلقي العلاج، مؤكدا أنه في حال عدم الالتزام بالإجراءات، فقد يعد هذا أبرز الأسباب المؤدية إلى العمى غير القابل للعلاج على مستوى العالم، بحسب ما تشير إليه جميع المعطيات الطبية، إلا أن التشخيص المُبكر والعلاج المنتظم يمكن أن يحدّا بشكل كبير من تطور المرض ويحافظا على الوظيفة البصرية للمريض.

وقد عرفت فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة مرض الغلوكوما، مشاركة واسعة من أصحاب قطاع الصحة، على غرار أطباء عيون وأخصائي قياس البصر، إضافة إلى طلبة الطب ومتطوعين من المجال الصحي، حيث تم استقبال المواطنين وتقديم شروح مبسطة حول طبيعة مرض الغلوكوما.

مؤكدين على ضرورة تعزيز برامج الكشف المبكر وتكثيف الجهود التحسيسية، إضافة إلى العمل على الاعتراف به كمرض مزمن ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، بما يضمن تحسين ظروف التكفل بالمرضى وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج والمتابعة.

ولقيت هذه المبادرة استحساناً كبيراً من طرف المواطنين الذين توافدوا على جناح الفحص، حيث أبدى العديد منهم اهتماماً متزايداً بصحة العين وضرورة الالتزام بالفحوصات الدورية، خاصة في ظل التطور السريع لنمط الحياة الحديثة وزيادة عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض المزمنة.