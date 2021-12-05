“اللعب النظيف” قد يحسم الصدارة بين منتخبي الجزائر ومصر

يتساويان في كل التفاصيل حاليا والتعادل سيبقي على هذه الوضعية

يتشارك المنتخبان الجزائري والمصري صدارة المجموعة الرابعة ضمن الدور الأول من بطولة كأس العرب 2021 بقطر، ويتساويان في كل شيء وهو ما أثار التساؤل حول هوية المتصدر في حال انتهاء المباراة الأخيرة بينهما بالتعادل، المقررة غدا الثلاثاء على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة، خاصة أن صدارة المجموعة الرابعة ستحدد تفاصيل مباريات الدور ربع النهائي بين المجموعتين الرابعة والثالثة.

ويحتل المنتخب الجزائري المركز الأول برصيد 6 نقاط مسجلاً 6 أهداف ولم تتلق شباكه أي هدف، كما يحتل المنتخب المصري الصدارة بالرصيد ذاته مسجلاً 6 أهداف دون أن يتلقى أهدافاً، ويبحث أشبال المدرب مجيد بوقرة عن تصدر المجموعة الرابعة وتفادي مواجهة المنتخب المغربي متصدر المجموعة الثالثة، وأحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب العربي.

وبهذا التعادل المثير في كل الأرقام يتساءل كثيرون عن الحل للفصل بين المنتخبين في حال تعادلهما في مباراة الجولة الأخيرة، وهو الاحتمال القائم بالنظر لقوة المنتخبين ولو أن كل طرف سيسعى للفوز بهذه المباراة لتفادي الدخول في الحسابات الضيقة، وفي حالة التعادل بين الجزائر ومصر سيتم اللجوء إلى قانون اللعب النظيف لتحديد متصدر المجموعة، لأن المنتخبين متساويان في كل شيء فوق الميدان، وسيجبر تعادل المنتخبين المثير في كل شيء حتى الآن الفيفا على اللجوء لعدد البطاقات، التي نالها كل منتخب خلال المباراة بينهما وفي حال التعادل أيضاً سيتحتم على الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراء عملية قرعة لحسم هوية متصدر المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب.

طريقة احتساب نقاط قانون اللعب النظيف

– بطاقة صفراء (- 1 نقطة) / بطاقة ثانية وطرد (- 3 نقاط)؛

– بطاقة حمراء مباشرة (- 4 نقاط)؛

– بطاقة صفراء + طرد مباشر (- 5 نقاط)؛

– الجزائر تلقت بطاقة صفراء ثم بطاقة ثانية وطرد = – 3 نقاط

– مصر تلقت 3 بطاقات صفراء = – 3 نقاط