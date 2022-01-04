اللعب للمغرب شرف للزلزولي.. تصريح للقجع يثير الجدل

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يدّعي ناشروه أنّه ردٌّ من رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم على اللاعب عبد الصمد الزلزولي بعد أن رفض أخيراً تلبية دعوة المنتخب المغربي للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المرتقبة نهاية الأسبوع الحاليّ. إلا أنّ هذا التصريح بالذات يعود في الحقيقة لعام 2017.

يظهر في الفيديو رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم (الاتحاد) فوزي لقجع خلال ما يبدو أنّها مقابلة تلفزيونيّة.

ويقول لقجع في التصريح أنّ اللاعب هو من يحظى بشرف اللعب لصالح المنتخب وارتداء القميص الوطني لا العكس.

الزلزولي يرفض دعوة المنتخب

واعتبر مشاركو الفيديو أنّ هذه الكلمات موجّهة لمهاجم نادي برشلونة الإسباني عبد الصمد الزلزولي بعد رفضه تلبية دعوة المنتخب المغربي لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المرتقبة في التاسع من الشهر الحاليّ في الكاميرون.

وأعلن الاتحاد المغربي في بيان مقتضب نشر بتاريخ 31 ديسمبر 2021 أن المدرّب الوطني وحيد حاليلودجيتش قرّر استدعاء لاعب فريق غنت البلجيكي طارق التيسودالي، بدلاً من اللاعب عبد الصمد الزلزولي.

وكانت صحيفة “لو360” الإلكترونية المحلية أفادت في اليوم التالي أن الزلزولي “يرفض حمل قميص المنتخب” المغربي، موضحة أنه “بات يفضّل تمثيل المنتخب الإسباني بعد حصوله على الجنسية الإسبانية أخيراً”.

ولم يُعلن رسمياً عن انضمام اللاعب لصفوف المنتخب الإسبانيّ، لكنّ الأمر أسعر الجدل على مواقع التواصل في المغرب.

فيديو قديم

إلا أنّ الفيديو المتداول لرئيس الاتحاد وهو يتحدّث عن “شرف ارتداء قميص المنتخب الوطني” لا علاقة له بقضيّة الزلزولي.

فقد أظهر البحث أنّه يعود إلى العام 2017.

عندها كان لقجع يتحدّث عن استبعاد اللاعب الدولي حكيم زياش من المنتخب خلال بطولة كأس أمم إفريقيا.

بم علّق لقجع حقيقةً؟

قال رئيس الاتحاد فوزي لقجع لإذاعة محليّة إنّ الزلزولي طلب منه أن يعود ويلتحق في شهر مارس المقبل فأجابه أنّ “الأمور لا تجري على هذا النحو”.