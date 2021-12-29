اللعب مع “الخضر” يمنحني ثقة كبيرة وأفضل التضحية من أجل المجموعة

قال إن الأرقام الشخصية لا تهمه كثيرا..سليماني:

أكد الدولي الجزائري، إسلام سليماني، نجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي بأن المنتخب الوطني يمنحه الثقة اللازمة كلما عاد إلى فريقه، في إشارة إلى التحوّل الذي يشعر به كلما حمل ألوان منتخب بلاده، والذي تترجمه الأرقام القياسية التي يسجلها معه والثقة الكبيرة للمدير الفني، جمال بلماضي، فيه، قبل أن يشير إلى أن هاجس تحطيم الأرقام القياسية وتعزيز الأرقام الشخصية لا يهمه كثيرا لأنه يفضل اللعب من أجل المجموعة.

ولا يشارك إسلام سليماني بانتظام مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي هذا الموسم، خاصة في الدوري الفرنسي فمن جملة 19 مباراة تواجد 14 مرة في قائمة فريقه، لكنه اكتفى بالمشاركة في ست مباريات فقط أساسيا ودخل بديلا 6 مرات، في حين بقي على دكة البدلاء مرتين، وغاب عن 4 مباريات لأسباب تراوحت بين الإصابة والخيارات الفنية.

وقال إسلام سليماني في حوار لصحيفة “لوكوتيديان دو سبور” الفرنسية، ردا على سؤال متعلق بما يمثله المنتخب الجزائري بالنسبة له: “المنتخب الجزائري يعني لي الكثير..أنا أعمل بجهد كبير مع ليون من أجل الفوز بمكاني معه في كل مرة”، وتابع: “التواجد مع المنتخب الجزائري في كل مرة مصدر سعادة لا يوصف. إنه يغيّر يومياتي ويمنحني الكثير من الثقة عندما أعود إلى أولمبيك ليون”، وأراد نجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي الأسبق بهذا التصريح التأكيد على الراحة الكبيرة التي يجدها مع “محاربي الصحراء”، أين يتمتع بصفة النجم الأول على عكس ما يحدث له في ليون، قبل أن يؤكد بأنه لا يهتم كثيرا بكسر الأرقام الشخصية والقياسية بقدر اهتمامه بالمجموعة وفوز فريقه، وصرح: “صحيح أن المهاجمين يعشقون تسجيل الأهداف، لكنني لاعب يبذل جهدا من أجل المجموعة”، وأضاف: “أفضل الجري والدفاع والضغط على المنافس في الملعب ومساعدة فريقي على الفوز، بدل أن أسجل أهدافا ويخسر فريقي”.

يجدر الذكر أن إسلام سليماني بات الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر بعد أن سجل 38 هدفا لحد الساعة، متجاوزا الرقم السابق الذي كان بحوزة الدولي الجزائري الأسبق، عبد الحفيظ تسفاوت، برصيد 36 هدفا، وكان هداف “محاربي الصحراء” من أوائل اللاعبين الملتحقين بتربص المنتخب الوطني في قطر تحضيرا لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون، حيث تواجد ضمن الـ11 لاعبا الذين شاركوا في الحصة التدريبية الأولى، الثلاثاء، في الدوحة، في انتظار انضمام باقي اللاعبين تباعا.