اللقاءات السينماتوغرافية ببجاية.. عشرون سنة من التحدي والنجاح

تعود اللقاءات السينمائية ببجاية في دورتها العشرين، في الفترة الممتدة بين 6 إلى 11 سبتمبر2025، بنفس الكرايزما والحضور، حيث سوف يكون الجمهور العاشق لهذا الفن ومدينة بجاية، على موعد، مع أكثر من 30 فيلم من 19 دولة، للاحتفال بالذكرى العشرين لهذه الفعل الثقافي المميز، بمتحف السينما لبجاية.

ويعتبر الحدث محطة للقاء الفاعلين في عالم السينما، من مخرجين وفنانين وصناع الأفلام وضيوف في كل المجالات، والتي تتوزع بين الأفلام الطويلة والقصيرة وكذا الوثائقية.

وتفتح اللقاءات السينمائية أبوابها للتفاعل عبر العديد من الفضاءات التي خصصت لهذه اللقاءات، والجلوس إلى طاولة واحدة خلال نقاشات و ورشات وحوارات رفيعة المستوى وغنية المحتوى، تنشطها العديد من الوجوه المعروفة في عالم السينما، ومن مختصين فاعلين في هذا المجال.

وتكون فضاء مفتوحا مع الجمهور المتعطش للسينما. كما سوف تقدم منحة زرماني للمرة الثانية هذه السنة، والتي خصصت للكتابة السينمائية، لكل صناع الأفلام في الجزائر، وهي مساحة أخرى لتعزيز الكتابة في الفن السابع، على أن تعرض الأعمال على لجنة خاصة للتقييم، وتقديم المنحة في ختام هذا الحدث.

هو رهان، رفعه القائمون على فن السينما ببجاية، استطاعوا أن يرفعوا السقف عاليا يلامس اليوم عشرين سنة من الحضور، بنفس الجمال والطموح، وأصبحت هذه اللقاءات، بمثابة محطة للشغف والإبداع، وكدا فعل تجاوز حدود مدينة عاصمة الحماديين إلى أقطار أخرى، وقدم نموذجا رفيع المستوى يحتدى به في الفعاليات الثقافية، وجب القول عليه، أنه فعل ثقافي ولد كبير.