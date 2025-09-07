-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

اللقاءات السينماتوغرافية.. موعد يليق بمدينة بجاية وبجمهورها

صالح عزوز
  • 36
  • 0
اللقاءات السينماتوغرافية.. موعد يليق بمدينة بجاية وبجمهورها

كان جمهور وعشاق السينما، السبت، على موعد مع انطلاق فعاليات اللقاءات السنيماتوغرافية ببجاية. جمهور غصت به القاعة، وأكد أنه لا يتنفس سوى السينما، خلال هذا الأسبوع.

لبى الجمهور الدعوة من أجل مشاركة القائمين على هذا المحفل الثقافي المهم، الاحتفال بالذكرى العشرين لهذه اللقاءات، كما أكد على مواصلة التحدي والشغف وكذا السير إلى الأمام، ودعم هذا الموعد، الذي أصبح نقطة لقاء ووصل، بين كل الفاعلين في مجال الفن السابع، من داخل وخارج الجزائر.

بالعودة إلى موعد الافتتاح، فإنه لم يختلف عن سابقيه، من حيث التنظيم والحضور، وكذا مستوى النقاش، ذكر خلاله القائمون على هذا الموعد بالمسار الطويل لهذه الفعالية، التي تلامس اليوم عشرين سنة، حيث أكدوا خلالها، أن العديد من الوسائل، سواء المادية والمعنوية خاصة، اجتمعت لكي تجعل منها مناسبة تراهن عليها مدينة بجاية والجزائر، في مجال الفن السابع، وترفع سقف الطموح عاليا في كل مناسبة، كما ساهمت بشكل كبير، في وضع حجر الأساس لهذه اللقاءات، التي أصبحت اليوم، قبلة لعشاق السينما من كل الأطياف، تلتقي تحت سقف واحد، باختلاف الرؤى والأفكار، غير أنها تشترك في نقطة واحدة، وهي نجاح هذا الموعد الثقافي، حيث يشغل هذه المساحة الزمانية من 6 إلى 11 سبتمبر، بالإضافة إلى الأفلام المختارة، العديد من النقاشات التي تستعرض الأعمال المختارة، بنوع من التفصيل، ينشطها العديد من المختصين في مجال السينما. وهذا، ما يسمح بتوسيع دائرة النقاش، التي يلامس فيها الحضور، كل في مجاله، نجاح هذه اللقاءات من كل سنة.

هو افتتاح ناجح، يوحي بأن مسيرة العشرين خطوة التي خطتها اللقاءات إلى الأمام، مازالت ثابتة، وأن السقف لا يزال عاليا، وثقافة السينما لدى الجمهور البجاوي تتوسع دائرتها من سنة إلى أخرى، وهي ضمان للقائمين على هذه اللقاءات على نجاحها في كل مرة، رغم أنها صغيرة ظاهرا كما يراها البعض، إلا أنها تحمل جينات مهرجانات عملاقة.

وللذكر، فإن فيلم “بين وبين”، للمخرج “لخضر تاتي”، كان عرض الافتتاح، وانطلاق فعالية العروض ضمن احتفال اللقاءات السينماتوغرافية لسنتها العشرين من الوجود.

مقالات ذات صلة
وزير التجارة الخارجية رزيق يطوف بأجنحة معرض التجارة البينية بقصر المعارض

وزير التجارة الخارجية رزيق يطوف بأجنحة معرض التجارة البينية بقصر المعارض

الدرك الوطني يوقف 5 أشخاص اعتدوا على زوج وزوجته في الطريق العام

الدرك الوطني يوقف 5 أشخاص اعتدوا على زوج وزوجته في الطريق العام

لماذا مسح فريق الزعيم الكوري آثاره على الكرسي والكأس؟!

لماذا مسح فريق الزعيم الكوري آثاره على الكرسي والكأس؟!

إنجاز علمي جديد لمستشفى بني مسوس

إنجاز علمي جديد لمستشفى بني مسوس

الجزائر تمنح رئيس البنك الإفريقي “وسام الصداقة للملكية الفكرية”

الجزائر تمنح رئيس البنك الإفريقي “وسام الصداقة للملكية الفكرية”

بـ”45 مليون دولار”.. غوغل تُبرم اتفاقًا لطمس جرائم الاحتلال في غزة

بـ”45 مليون دولار”.. غوغل تُبرم اتفاقًا لطمس جرائم الاحتلال في غزة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد