اللقاءان الوديان ضد الطوغو وبوروندي بدون جمهور

تحضيرات كأس إفريقيا للأمم 2023:

سيجري المنتخب الوطني لكرة القدم اللقاءين الوديين أمام كل من الطوغو وبوروندي المقررين في جانفي المقبل بالعاصمة الطوغولية لومي في إطار استعدادات الخضر لنهائيات كاس أمم إفريقيا 2023، بدون حضور الجمهور.

يتنقل “محاربو الصحراء” إلى العاصمة الطوغولية لومي في الفاتح جانفي المقبل لإجراء تربص تحضيري سيستمر إلى غاية 10 منه تتخلله مباراتان وديتان ضد الطوغو يوم الجمعة 5 جانفي وبوروندي يوم الثلاثاء 9 جانفي 2024.

وقد اتخذ قرار إجراء المواجهتين الوديتين بدون حضور الجمهور بطلب من المدرب الوطني جمال بلماضي الذي يرغب في الاستفادة من اللقاءين لتحضير الخطة التكتيكية بعيدا عن الأنظار تحسبا لدخول المنافسة القارية بكوت ديفوار.

وإذا كان منتخب الطوغو سيخوض اللقاء الودي بعناصره المحلية فإن منتخب بوروندي سيلعب بتشكيلته الاساسية المتكونة من عناصر محلية وأخرى تنشط في الخارج. علما أن منتخبي الطوغو وبوروندي لن يشاركا في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023.

وقبل التوجه إلى لومي من المرتقب أن يجرى المنتخب الوطني الجزائري مباراة ودية ضد نظيره الأولمبي بالمركز التقني بسيدي موسى.

يذكر أن قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة رفقة كل من بوركينا فاسو وانغولا وموريتانيا. وسيستهل رفاق القائد رياض محرز الدورة القارية بمواجهة انغولا يوم 15 جانفي على الساعة 21.00 بملعب بواكي قبل مواجهة منتخبي بوركينا فاسو وموريتانيا يومي السبت 20 جانفي و الثلاثاء 23 منه في نفس التوقيت، يذكر أن الأول والثاني عن كل مجموعة بالإضافة إلى أحسن أربعة منتخبات تحتل الصف الثالث ستتأهل للدور ثمن النهائي من المنافسة القارية.