اللقاء التشاوري مع صُنّاع المحتوى.. وزارة البريد تنشر رابط التسجيل

نشرت وزارة البريد والمواصلات رابط التسجيل الخاص باللقاء التشاوري الذي تعتزم تنظيمه مع صُنّاع المحتوى والمهتمين بالفضاء الرقمي، والمقرر عقده يوم 23 من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن  صناع المحتوى الراغبون في المشاركة مدعوون للتسجيل عبر الرابط: https://www.mpt.gov.dz/influencer-

وكانت الوزارة قد أعلنت، تنظم لقاء تشاوريا مع صناع المحتوى والمهتمين بالفضاء الرقمي ليكون فضاء مفتوحا لتبادل الأفكار وصناعة رؤية مشتركة تسهم في تطوير المشهد الرقمي الوطني يوم 23 من الشهر الجاري.

وكتب وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي” دعما للمحتوى الجزائري وتشجيعا للمبادرات الإبداعية، يشرفني أن أعلن عن تنظيم لقاء تشاوري يجمع صناع المحتوى والمهتمين بالفضاء الرقمي، ليكون فضاء مفتوحا لتبادل الأفكار وصناعة رؤية مشتركة نرتقي بها جميعا”.

وتابع زروقي يقول “سأُشرف شخصيا على هذا اللقاء رفقة وزير الاتصال، ليكون فرصة حقيقية للحوار والعمل المشترك من أجل تطوير المشهد الرقمي الوطني”.

وتدعو وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كل صناع المحتوى الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الاستمارة المتاحة على الرابط التالي: https://www.mpt.gov.dz/influencer-creator  

