اللهجة الجزائرية تشعل نار الجدل بين فنانين مغاربة (فيديو)

أشعلت اللهجة الجزائرية نار الجدل بين فنانين مغاربة، بعد ظهور مغني شهير في حصة إذاعية وهو يعترف بسيطرتها على أغلب الإصدارات.

وأثار الفنان المغربي حاتم عمور جدلا واسعا، بعد نصيحته للفنانين بضرورة التركيز على اللهجة المغربية.

وقال عمور: “الشيء الذي أخاف منه مؤخرا هو أننا أصبحنا جزائر وهذا أمر خطير يهدد الموسيقى في المغرب”.

وأضاف: “أنصح الفنانين بالحفاظ على اللهجة المغربية لأنها هي التي أعطتنا قيمة، وما نراه أن الإنتاجات كلها أصبحت راي”.

وصنفت منظمة اليونسكو رسميا، الخميس 1 ديسمبر، طابع الراي كموروث ثقافي يعود للجزائر.

ونشرت المنظمة عبر صفحتها على تويتر:“إدراج عنصر جديد في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي: الراي، غناء شعبي في الجزائر.

وقال نشطاء بسخرية إن الفنان المغربي يدعو لسرقة التراث الموسيقي الجزائري لكن بتغيير اللهجة فقط.

وردت فنانة مغربية على الفنان المثير للجدل بالقول أنه غنى باللهجة المصرية وليس هناك عيب في الغناء باللهجة الجزائرية.

ودعت الفنانة زميلها لعدم تحطيم الفنانين الصاعدين لأن الغناء باللكنة الجزائرية حسب تعبيرها أمر عادي جدا.

من جانبه قال الفنان المغربي أيمن سرحاني أن أغنية الراي لا بد أن تكون باللهجة الجزائرية.

يذكر أنه خلال الساعات الماضية أثارت الفنانة السورية أصالة نصري الجدل بسبب أغنيتها الجديدة التي تشاركها في آدائها المغربية أسماء لمنور.

ووقعت الفنانة السورية في فخ السطو على التراث الجزائري ، من خلال أغنيتها “سيد الغرام” التي يعود لحنها للأغنية العاصمية “قلبي اداتو”.