اللواء بخوش: لا تسامح مع أي تهاون يسيء إلى جهاز الجمارك

توعّد كل سلوك يؤثر سلبًا على مستوى المردودية المطلوبة

أكد المدير العام للجمارك الجزائرية اللواء عبد الحفيظ بخوش، الثلاثاء بمستغانم على ضرورة العمل بدون هوادة لإعطاء أحسن صورة عن الأداء الجمركي، المهني والنموذجي.

وقال اللواء بخوش خلال لقائه مع إطارات قطاعه بولاية مستغانم أنه “يتعين على كل جمركي وجمركية العمل بدون هوادة في سبيل إعطاء أحسن صورة عن الأداء الجمركي المهني والنموذجي”، مشددا أنه “لن يتسامح مع أي تهاون في تأدية المهام، من شأنه أن يؤثر سلبا على مستوى المردودية المطلوبة، أو يمكنه الإساءة لجهاز الجمارك”.

وأكد ذات المسؤول “التزام كافة المسؤولين وعلى كافة المستويات بضرورة توفير الدعم اللازم للجمركي في إطار أداء مهامه”، وحرصه على “تجسيد المشاريع الرامية إلى تحديث القطاع وتوفير أحسن الظروف التي تمكنه من العمل بكل أريحية وتشجعه على بذل المزيد من الجهود”.

وألح “على بذل المزيد من الجهد والتحلي بالنزاهة والاحترافية في مواصلة العمل والأداء”، مذكرا بـ”الاستراتيجية المعتمدة في قطاع الجمارك الرامية إلى تحديثه، والعمل على تحقيق أحسن النتائج ميدانيا، سواء في مجال مكافحة الغش والتهريب أو فيما تعلق بتحصيل الغرامات المستوجبة وتكثيف العمليات المتعلقة بالتصرف في البضائع بما في ذلك تنظيم عمليات البيع بالمزاد العلني وإتلاف البضائع وتشجيع تسوية القضايا عن طريق المصالحة الجمركية، وذلك بغية تحصيل حقوق الخزينة العمومية وتصفية المخازن الجمركية”.

ومن جهة أخرى -أردف اللواء بخوش– وتماشيا ومساعي السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي ودعم الصادرات خارج قطاع المحروقات فإنه “يتعين عليكم جميعا العمل على تسهيل الاستفادة من مختلف التسهيلات الجمركية الممنوحة لفائدة المؤسسات الاقتصادية، لاسيما المنتجة الرامية إلى تقليص آجال المعالجة الجمركية وخفض التكاليف”.

وخلال معاينته لمقر مفتشية أقسام الجمارك بمستغانم وللمحطة البحرية للمسافرين ومختلف مرافق وأجنحة الميناء التجاري، شدد المدير العام للجمارك الجزائرية على ضرورة مواكبة التحول الرقمي الذي يشهده القطاع حاليا وتمكين الجمركيين من التكوينات التي تساهم في رفع جاهزية الأعوان وتجندهم الدائم لخدمة الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة وسلامة المواطن.