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الجزائر

 اللواء سالمي باشا يشرف على حفل انتساب ضباط الأكاديمية العسكرية لشرشال

محمد فاسي
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 اللواء سالمي باشا يشرف على حفل انتساب ضباط الأكاديمية العسكرية لشرشال
وزارة اللدفاع الوطني
جانب من اشراف اللواء سالمي باشا قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال "الرئيس الراحل هواري بومدين" على مراسم حفل انتساب الدفعة الثامنة عشر (18) من الطلبة الضباط العاملين من التكوين العسكري المشترك القاعدي

أشرف اللواء سالمي باشا، قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال “الرئيس الراحل هواري بومدين”، يوم الثلاثاء، على مراسم حفل انتساب الدفعة الثامنة عشر (18) من الطلبة الضباط العاملين من التكوين العسكري المشترك القاعدي، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف قيادات القوات وهياكل وزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى إطارات وأساتذة الأكاديمية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، بدأ الحفل بمراسم الاستقبال في المدرسة الملحقة “الشهيد عبان رمضان”، حيث قام اللواء سالمي باشا بتفتيش المربعات المصطفة في ساحة العلم. بعدها، ألقى قائد الأكاديمية كلمة بالمناسبة، معبرًا عن فخره بالدفعة الجديدة من الطلبة الضباط.

وتبع ذلك تقليد الشارات للطلبة المنتسبين، حيث تم تكريمهم بالرموز العسكرية، ليختتم الحفل بعروض متميزة في مختلف الفنون القتالية والرياضية التي قدمها الطلبة، مما أضاف لمسة ميدانية تعكس مستوى التدريب العالي بالأكاديمية العسكرية.

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