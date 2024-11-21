اللواء عبد الحفيظ بخوش يشارك في حوار كبار مسؤولي الجمارك 

ضمن فعاليات "كوب 29" في العاصمة الأذربيجانية باكو

اللواء عبد الحفيظ بخوش المدير العام للجمارك في "حوار كبار مسؤولي الجمارك" الذي انعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 29".

شارك المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أمس الأربعاء في “حوار كبار مسؤولي الجمارك”، الذي انعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 29”.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، سلط بخوش في كلمته خلال هذا اللقاء الذي أُقيم تحت شعار “الجمارك الخضراء”، الضوء على التحديات التي تواجه مسؤولي الجمارك في العالم، مشيرًا إلى الدور الحيوي للجمارك في تسهيل التجارة الدولية بطريقة “مستدامة” ومتوافقة مع المعايير البيئية.

وأكد اللواء بخوش أن الجمارك تلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ السياسات البيئية، حيث يمكنها من خلال التحكم في تدفق البضائع مكافحة التجارة غير المشروعة للمنتجات الضارة بالبيئة وتعزيز تبادل التكنولوجيا الخضراء بالتنسيق مع شركائها على المستوى الدولي.

وأضاف أن الدورة 29 لمؤتمر الأطراف توفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والممارسات الفضلى التي تشجع على إقامة شراكات قوية وتطوير استراتيجيات مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية في الأنظمة الجمركية للدول المشاركة.

وتابع المدير العام للجمارك بالإشارة إلى أن “الجمارك الخضراء” هي أحد المجالات التي تحظى باهتمام بالغ من قبل المنظمة العالمية للجمارك. وأوضح أن النظام المنسق يعزز مساهمة المنظمة في توفير سلاسل توريد صديقة للبيئة، من خلال تحديد قوائم المنتجات المتعلقة بالتلوث البلاستيكي والإنتاج المستدام للمواد البلاستيكية.

وفي ذات السياق، تناول اللواء بخوش التعديلات التي أُدخلت على النظام المنسق، لا سيما التصنيف الجديد للمنتجات البيئية. وأوضح أن هذه التعديلات تتضمن المنتجات الضارة بالبيئة (التي سيتم التحكم فيها أو تقييدها) والمنتجات المفضلة للبيئة (التي سيتم تشجيعها)، إضافة إلى المنتجات التي تُستخدم لتخفيف أو إصلاح الأضرار البيئية.

كما لفت بخوش إلى أهمية إدخال أحكام جديدة ضمن النظام المنسق لتصنيف بعض المواد الكيميائية الخطيرة، مثل تلك التي تنظمها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرًا إلى إطلاق المنظمة لدراسة استطلاعية حول الاستراتيجية المحتملة للنظام المنسق مع التركيز على الجانب البيئي.

وختم المدير العام للجمارك مداخلته بالتأكيد على أن جميع التعديلات التي أُجريت على تسميات النظام المنسق تهدف إلى جعل النظام أكثر توافقًا مع البيئة، مما سيسهم في الحد من التجارة في المنتجات الضارة بالبيئة وتشجيع التجارة في المنتجات البيئية.