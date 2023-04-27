اللواء عجرود يستقبل نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية

في إطار تعزيز سبل التعاون الثنائي العسكري بين الجزائر والنيجر، حلّ بإقليم الناحية العسكرية السادسة يوم 25 أفريل 2023، العميد إبراهيم عيسى بولاما نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية، على رأس وفد عسكري، حيث استقبل من طرف اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة.

نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية استقبل من طرف اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة، حسب بيان نشرته وزارة الدفاع الوطني اليوم، الخميس 27 أفريل.

أثناء هذه الزيارة التي تندرج “في إطار تعزيز سبل التعاون الثنائي العسكري بين الجزائر والنيجر”، ترأس اللواء محمد عجرود اجتماعا تنسيقيا مع الوفد النيجيري، بحضور اللواء بلقاسم حسنات رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي وإطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي.

اجتماع “تباحث فيه الطرفان سبل التجسيد الميداني للمقاربة الأمنية التي تتبناها القيادة العليا لجيشي البلدين في مجال مجابهة مختلف أشكال التهديدات الأمنية على رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذا الهجرة غير الشرعية” يقول البيان.

الاجتماع خلص إلى الإتفاق على ” ضرورة تكثيف التنسيق العملياتي الميداني ببرمجة دوريات مشتركة على كامل الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر والنيجر”.

وقد أكد فيه العميد إبراهيم عيسى بولاما نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية “على تطابق رؤى وتحاليل قيادتي البلدين بخصوص القضايا الأمنية الراهنة كما اغتنم السانحة ليؤكد أن بلاده على استعداد تام لتعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي”.