اللواء هوام قائدا جديدا لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، الأحد، بتنصيب اللواء عبد العزيز هوام، قائدا لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، خلفا للواء عمار عمراني.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع “باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، على مراسم التنصيب الرسمي للواء عبد العزيز هوام، قائدا لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، خلفا للواء عمار عمراني”.

في البداية، وبعد مراسم الاستقبال، وقف السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وقفة ترحم على روح الشهيد البطل “العقيد لطفي”، والذي يحمل مقر قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

إثر ذلك، قام السيد الفريق السعيد شنڨريحة، بتفتيش مربعات إطارات وأفراد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم المصطفة بساحة العلم، ليعلن، بعدها، عن التنصيب الرسمي لقائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الجديد اللواء عبد العزيز هوام، خلفا للواء عمار عمراني:

” باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي، المؤرخ في 20 ديسمبر 2021، أنصب رسميا اللواء عبد العزيز هوام، قائدا لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، خلفا للواء عمار عمراني .

وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة. والله الموفق.”

عقب إشرافه على مراسم تسليم العلم الوطني، وبعد التصديق على محضر تسليم السلطة، التقى السيد الفريق، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بقيادة وإطارات ومستخدمي قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، أين ألقى، بالمناسبة، كلمة توجيهية بثت إلى جميع تشكيلات ووحدات هذه القيادة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، هنأ في بدايتها القائد الجديد الذي كرس حياته كلها لخدمة الجيش الوطني الشعبي والجزائر، التي تشهد في الآونة الأخيرة ديناميكية نشطة، في كافة الأصعدة والمجالات: “إن الجزائر، كما تعلمون، تشهد في الآونة الأخيرة، تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وبفضل جهود الرجال المخلصين، ديناميكية نشطة، في كافة الأصعدة والمجالات، لاسيما الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وحتى الرياضية”.