اللوحة الأخيرة سطرتها بدمائها.. ارتقاء “رسامة الشهداء” بخان يونس (صور)

ارتقت الشابة الفلسطينية دينا خالد زعرب، المعروفة في قطاع غزة بلقب “رسامة الشهداء”، في غارة لجيش الاحتلال استهدفت خيمتها بخان يونس.

ونعت وزارة الثقافة الفلسطينية الفنانة الموهوبة، البالغة من العمر 22 عامًا، كما تقدمت بالتعازي لعائلتها التي قدمت الكثير من الشهداء فداء للوطن.

يذكر أن دينا خالد فازت عام 2015 بجائزة مركز الميزان لحقوق الإنسان لأفضل رسمة عن حقوق الطفل وحمايتهم أثناء النزاعات المسلحة.

وحازت على تكريم وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ضمن عدد من الطلبة المشاركين.

تخصصت بعدها في البورتريه، ورسمت عديد اللوحات عن الشهداء، خاصة خلال العدوان الأخير، لتلتحق بهم وترسم اللوحة الأخيرة بدمائها.