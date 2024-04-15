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رياضة

الليتواني أليكنا يحطم الرقم القياسي العالمي في رمي القرص

عمر سلامي
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الليتواني أليكنا يحطم الرقم القياسي العالمي في رمي القرص
ح.م
الليتواني أليكنا

حطم الليتواني ميكولاس أليكنا الرقم القياسي العالمي في رمي القرص، بتحقيقه 74.35 م، في رامولا بولاية أوكلاهوما الأميركية.

وحقق أليكنا الرقم القياسي العالمي خلال محاولته الخامسة في هذا اللقاء المخصص للرمي بالقرص.

وتفوق الليتواني على رقم الـ74.08 م، الذي حققه يورغن شولت في 6 جوان 1986 حين كان يدافع عن ألوان ألمانيا الشرقية.

وقبل إنجاز ألينكا، كان رقم شولت القياسي الأقدم في ألعاب القوى بالمجمل، متفوقا من حيث صموده على رقم الأميركي جيسي أوينز في الوثب الطويل والذي صمد 25 عاما و79 يوما.

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