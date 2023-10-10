“الليكود” يوافق على إقامة حكومة طوارئ قومية في إسرائيل

أعلن حزب “الليكود” اليميني في إسرائيل، الثلاثاء، موافقة قادة الائتلاف الحاكم على إقامة حكومة طوارئ قومية، يقوم بتشكيلها نتنياهو.

وذكر الحزب أن شركاء التحالف الحكومي كلفوا رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة طوارئ وطنية.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي: “حكومة طوارئ وطنية الآن!”.

وكان رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد دعا زعماء المعارضة إلى الانضمام إلى حكومة وحدة فورا، ساعيا إلى حشد دعم أكبر لأي قرار بالرد على معركة طوفان الأقصى.

وقال نتنياهو إنه يدعو لتشكيل حكومة وحدة على غرار تلك التي تم تشكيلها مع مناحيم بيغن خلال حرب الأيام الستة.