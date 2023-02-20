-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تحضيرات رمضان ومشاريع الطاقة والسكك الحديدية أمام مجلس الوزراء
رياضة

الليلي خارج أسوار الوفاق ولموشية لخلافته

عمر سلامي
  • 543
  • 0
الليلي خارج أسوار الوفاق ولموشية لخلافته
ح.م
شهاب الليلي

أعلن رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف عبد الحكيم سرار، عن نهاية مشوار المدرب التونسي شهاب الليلي مع الفريق.

وقال سرار في تصريحات لـ “الشروق نيوز”، أن المدرب الليلي، أنهى ارتباطه بطلاق بالتراضي مع إدارة الفريق.

وأكد رئيس مجلس إدارة الوفاق، أنه لن ينتدب أي مدرب، وقال في هذا السياق: “سنضع كل ثقتنا في المدرب المساعد خالد لموشية لإكمال الموسم”.

ويعد لموشية ثالث مدرب يشرف على تدريب الوفاق منذ انطلاق الموسم، بعد المصري حسام البدري، والتونسي شهاب الليلي.

ومن المنتظر أن يحط شهاب الليلي الرحال بالبطولة الأردنية من بوابة فريق الوحدات.

مقالات ذات صلة
النظام المغربي يُؤجّل مقابلات البطولة خوفا من انفلات أمني

النظام المغربي يُؤجّل مقابلات البطولة خوفا من انفلات أمني

بيبّي حيوان بِالمفهوم الإيجابي لِلفظ حيوان!

بيبّي حيوان بِالمفهوم الإيجابي لِلفظ حيوان!

عطال في قائمة اللاعبين الأكثر إصابة خلال القرن الحالي

عطال في قائمة اللاعبين الأكثر إصابة خلال القرن الحالي

زيدان يكشف عن موعد عودته للتدريب

زيدان يكشف عن موعد عودته للتدريب

“علينا أن نطوي صفحة الوداد ونركز على التحديات التي تنتظرنا”

“علينا أن نطوي صفحة الوداد ونركز على التحديات التي تنتظرنا”

تحديد موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

تحديد موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد