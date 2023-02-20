الليلي خارج أسوار الوفاق ولموشية لخلافته

أعلن رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف عبد الحكيم سرار، عن نهاية مشوار المدرب التونسي شهاب الليلي مع الفريق.

وقال سرار في تصريحات لـ “الشروق نيوز”، أن المدرب الليلي، أنهى ارتباطه بطلاق بالتراضي مع إدارة الفريق.

وأكد رئيس مجلس إدارة الوفاق، أنه لن ينتدب أي مدرب، وقال في هذا السياق: “سنضع كل ثقتنا في المدرب المساعد خالد لموشية لإكمال الموسم”.

ويعد لموشية ثالث مدرب يشرف على تدريب الوفاق منذ انطلاق الموسم، بعد المصري حسام البدري، والتونسي شهاب الليلي.

ومن المنتظر أن يحط شهاب الليلي الرحال بالبطولة الأردنية من بوابة فريق الوحدات.